Průměrný člověk stráví spánkem zhruba 1/3 svého života. Přesto většina Čechů spí málo. Proč je nedostatek spánku špatný? A proč byste si jej měli dopřát alespoň 7–9 hodin denně?

Nedostatek spánku se projevuje ospalostí, podrážděností, zhoršenými reakcemi, ale také zhoršením paměti, úsudku či pozornosti. Narušena může být i vaše koordinace, sluch či zrak. Jednoduše řešeno budete unavení a bez motivace.

Kolik spánku potřebujete?

Potřeba spánku každého člověka je individuální. Většina dospělých však potřebuje spát 7–9 hodin denně. Najdou se však i ti, kterým stačí 6 hodin. A naopak i ti, kteří potřebují více než 9 hodin. Teenageři by měli spát minimálně 9 hodin denně, senioři potřebují spánku méně. A to 6–7 hodin denně.

Co se děje s tělem, když málo spíte?

Proč je spánek důležitý?

Spánek má vliv na vaše psychické zdraví

Proč je spánek důležitý?

Pokud nebudete dostatečně spát, projeví se to na vašem psychickém zdraví. Bude se vám hůř komunikovat s ostatními, budete náladoví, bez motivace. A to není nic, o co by člověk stál. Nedostatek spánku může vést k pocitům úzkosti.

Lepší paměť i reakce

Dostatečný spánek zlepšuje vaši paměť i reakce. K ukládání informací do paměti dochází zejména v hlubokém spánku, kdy současně vzniká prostor pro nové informace v krátkodobé paměti. Dostatečný spánek tedy znamená lepší paměť.

Spánek má vliv na vaši tělesnou hmotnost

Špatný spánek má vliv na stoupající ručičku na váze. Lidé, kteří málo spí, mají tendenci dohánět chybějící energii větším množstvím nezdravého jídla. A to s sebou přináší přibírání. Pokud vás navíc trápí vlčí hlad, přiberete téměř jistě.

Lepší sportovní výkon

Kvalitní a dostatečný spánek má vliv na sportovní výkon. Díky spánku se vám zlepší rychlost, přesnost, reakční čas, ale také psychické zdraví. Nedostatek spánku se pojí s pomalejší chůzí, menší fyzickou silou a obtížemi při provádění běžných každodenních činností.

Díky spánku se vám zlepší imunita

Dokonce i malý výkyv v pravidelném spánku má vliv na vaši imunitu. Podle jedné studie, lidé, kteří spali méně než 7 hodin, měli téměř 3krát vyšší pravděpodobnost nachlazení než ti, kteří spali 8 a více hodin.

