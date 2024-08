Poporodní deprese není jen záležitostí žen. I novopečení otcové mohou po narození dítěte prožívat úzkosti, smutek a pocit ztráty kontroly nad životem. Přestože se o tomto tématu příliš nemluví, je důležité si uvědomit, že i muži mohou trpět poporodní depresí. Jak ji poznáte?

Když se narodí dítě, většina lidí očekává, že to bude jeden z nejšťastnějších okamžiků v životě. A často tomu tak je. Ale co když místo radosti přichází smutek, úzkost a pocit, že se vše hroutí? Tohle není jen problém, který by trápil ženy – i muži mohou po narození dítěte zažívat poporodní depresi. A přestože se o tom moc nemluví, je to skutečný problém, který si zaslouží pozornost.

Poporodní deprese u mužů: Když se štěstí mění v tíhu

Pro mnoho otců je příchod dítěte spojen s obrovským tlakem. Najednou se ocitají v roli, která vyžaduje mnohem více, než si kdy představovali. Kromě toho, že musí zajistit rodinu finančně, čelí i novým emocionálním výzvám. Pocit, že musí být silní a odolní, může vést k tomu, že své vlastní emoce potlačují. A právě to může být začátek poporodní deprese.

Co vede muže k poporodní depresi?

Není snadné přesně říct, co všechno může poporodní depresi u mužů způsobit. U každého je to trochu jiné. Může to být kombinace mnoha faktorů – od fyzické únavy přes změny ve vztahu s partnerkou až po obavy o budoucnost. Někteří muži se cítí zavaleni odpovědností, jiní zase mají pocit, že na novou roli otce nejsou připraveni.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Poporodní deprese se týká i mužů

K tomu se přidává i tlak společnosti. Muži mají být silní, ti, na které se všichni mohou spolehnout. Ale co když se sami cítí ztracení? Právě tento rozpor mezi očekáváními a realitou může vést k depresi.

Jak poznat, že je něco v nepořádku?

Deprese u mužů může vypadat jinak než u žen. Muži mají tendenci své emoce skrývat, což znamená, že příznaky mohou být méně viditelné. Někdy to může být jen podrážděnost nebo ztráta zájmu o věci, které dříve přinášely radost. Jiní muži mohou začít pít více alkoholu nebo se izolovat od okolí.

Pokud se váš partner, přítel nebo známý začíná chovat jinak, je důležité s ním o tom mluvit. Možná si ani sám neuvědomuje, že trpí depresí, nebo se bojí přiznat, že něco není v pořádku.

Co můžete udělat, když se deprese objeví?

Prvním krokem k překonání poporodní deprese je přiznání si, že existuje. To platí nejen pro muže samotné, ale i pro jejich okolí. Podpora od rodiny a přátel je nesmírně důležitá. Někdy stačí jen poslouchat, neodsuzovat a být k dispozici.

Profesionální pomoc může být také velmi užitečná. Psychoterapie nebo konzultace s odborníkem na duševní zdraví může pomoci pochopit a zvládnout pocity, které jsou s depresí spojeny. Nejde o selhání, ale o krok k tomu, aby se věci zlepšily.

Proč je důležité o tom mluvit

Poporodní deprese u mužů je stále tabu. Ale čím více se o tom bude mluvit, tím větší šanci mají muži, kteří se s ní potýkají, dostat pomoc, kterou potřebují. Otcové hrají klíčovou roli v životě svého dítěte i celé rodiny, a pokud nejsou v pořádku oni, může to mít vliv na všechny kolem nich.