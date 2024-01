Každé dítě se občas válí po zemi, křičí, pláče nebo kope nohama. Setkat se s tím můžete i u toho nejklidnějšího dítěte na světě. Popadl vztek i vaše dítě? Pak se podívejte, jak jej můžete uklidnit.

Vztek a zlobu cítí čas od času každý z nás – jen děti své pocity projevují trochu jinak. Naštěstí existuje spousta metod, které vám mohou s uklidněním vzteklého dítěte pomoci.

Ze všeho nejdřív byste ale měli vědět, že vztekání lze chápat i jako známku správného vývoje. Dítě začíná projevovat svůj vlastní názor a snaží se jej prosadit.

Zdroj: Youtube

Vztek u dítěte je úplně normální

Všechny děti v batolecím věku se občas vztekají. Jde o období plné nekontrolovaných emocí, které ještě neumí zpracovat. Když vaše dítě vybouchne a začne kopat všude kolem sebe, dejte mu najevo, že s takovým chováním nesouhlasíte.

close info shutterstock.com zoom_in Jak uklidnit vzteklé dítě?

Buďte neústupní, ale dítěti nic neoplácejte. Dítěti jen potvrdíte, že je násilí spojené s agresivitou v pořádku. A nemůžete mu zakazovat něco, co děláte sami.

Důvody vzteku jsou úměrné věku

Důvody, proč je vaše dítě vzteklé, pro vás mohou být malicherné. Nezapomínejte však na to, že i vás občas rozčílí hloupost. Nemluvě o tom, že lidé různých věkových kategorií řeší různé věci. A co pro jednoho důležité není, pro druhého ano. I vaše důvody ke vzteku se mohou zdát jiným zbytečné.

Kdy se dítě začne vztekat?

Vztekání se týká obvykle dětí ve věku od 2 let. Později tyto záchvaty slábnou, s nástupem do školy už dítě emoce zvládá (úměrně svému věku). Malé děti nemají dost zkušeností s prosazováním svých názorů, takže zkouší, co jim vyjde. Děti neumí komunikovat, dělat kompromisy ani diskutovat. A když není po jejich, mohou dostat záchvat vzteku.

Co dělat, když se dítě začne vztekat?

Zkuste dítě rozptýlit

Když se dítě začne vztekat, rychle najděte něco, co rozptýlí jeho pozornost. Může jít o hračku, která se nachází poblíž vás. Nebo můžete odvést pozornost tím, že řeknete, aby se šlo podívat na něco zajímavého. V nouzi můžete vytáhnout i kousek oblíbené pochoutky – to by se však nemělo stát pravidlem. Nechcete dítěti způsobit problémový vztah k jídlu.

Svoje dítě obejměte

Objetí má magickou moc – dítě uklidní rychle a spolehlivě. Děti se někdy vztekají, protože mají pocit, že nedostávají dostatek vaší pozornosti. Pokud dítě začnete během výbuchu vzteku ignorovat, jeho pocit tím ještě umocníte. Někdy stačí trochu objetí a budete mít doma klid.

Rozesmějte ho

Dítě můžete zkusit polechtat, udělat pár legračních obličejů či zvuků. Klidně zapněte oblíbenou hudbu svého dítěte a začněte tancovat. Je velká pravděpodobnost, že se dítě začne do pár minut smát. A pak se můžete svého miláčka zeptat, co se stalo.

Zdroj: childmind.org, nhs.uk, verywellfamily.com