Začali jste bez ustání slyšet v jednom či obou uších divné zvuky připomínající pískání, zvonění nebo šumění? Pak se nemusíte děsit, nezbláznili jste se. Nejspíš vás trápí tinnitus. Jak ho poznáte, proč vás trápí a dá se s tím něco dělat?

Ty „šťastnější“ může tinnitus trápit jen několik let, jiný se s ním potýká celý život. Tinnitus s sebou však nepřináší jen neustálé zvuky, u nichž můžete mít pocit, že brzy zešílíte, ale znamená i další problémy. Mezi nimi například zhoršení sluchu, ale i absence vnímání některých tónů.

Co je tinnitus a jak vzniká?

Tinnitus je popisován jako sluchový vjem bez vnějšího zdroje. Jednoduše slyšíte to, co ostatní ne. Tyto šelesty mohou mít různou intenzitu. Od úplně jemného zvuku, na který si časem zvyknete, po pískání a zvonění, které vás bude obtěžovat. To s sebou přináší psychickou nepohodu, ale i projevy na soustředění či spánku.

Jednoznačná příčina tinnitu není jasná, přesto existují aktivity, které se mohou na spuštění tohoto nepříjemného problému podílet. Mezi rizikové faktory patří poslech hlasité hudby, ale také dlouhodobý pobyt v hlučném prostředí – třeba v práci. U některých je tinnitus způsoben depresí či úzkostí. Příčinu lze hledat také v oblasti krku, kde může být spouštěčem krční blokáda.

Co dělat, když máte tinnitus?

Pokud si všimnete, že slyšíte něco, co ostatní ne, začněte to řešit. Měli byste podstoupit důkladné lékařské vyšetření, abyste měli jistotu, že netrpíte vážnějším onemocněním. Nejprve jděte ke svému obvodnímu lékaři. Ten vás může poslat na ORL, k neurologovi, ale i na CT a MR mozku a krční páteře. Lékař vám po vyšetření stanoví diagnózu.

Podle toho, jak dlouho vás tinnitus trápí, se dělí na akutní a chronický. Akutní tinnitus trvá méně než 6 měsíců – spouštěčem jsou faktory, které lze odstranit. Obvykle se objevuje po zánětu uší nebo úrazu hlavy. Po vyléčení tinnitus zmizí.

Chronický tinnitus trvá déle, může se objevovat několikrát denně, ale může trvat i neustále. Tinnitus může být nejen subjektivní, ale i objektivní. Objektivní je ve chvíli, kdy je zdroj zvuku poblíž vašeho sluchovodu – kontrakce svalů nebo tok krve.

Je možné se tinnitu zbavit?

Jak jsme již řekli, akutního tinnitu se nejspíš zbavíte. Chronický tinnitus se léčí hůř, přesto existuje několik způsobů, jak můžete příznaky alespoň zmírnit. Pokud vás tinnitus trápí dlouhodobě, je vhodné navštívit také psychologa, případně psychiatra.

Začněte užívat vitamin B6 a hořčík: pískání v uších může vzniknout kvůli jejich nedostatku.

pískání v uších může vzniknout kvůli jejich nedostatku. Horká sprcha: Máte akutní ataku? Pak můžete vyzkoušet teplou sprchu, která vám uvolní svaly.

Máte akutní ataku? Pak můžete vyzkoušet teplou sprchu, která vám uvolní svaly. Potraviny: Pískání v uších vám mohou spouštět některé potraviny, případně kofein. Vysledujte, co vám dělá problém.

Pískání v uších vám mohou spouštět některé potraviny, případně kofein. Vysledujte, co vám dělá problém. Zvuk přehlušte: Pokud nevydržíte se zvuky, které slyšíte ve svých uších, zkuste vyrazit ven, pustit si film nebo hudbu. Odveďte svoji pozornost.

Pokud nevydržíte se zvuky, které slyšíte ve svých uších, zkuste vyrazit ven, pustit si film nebo hudbu. Odveďte svoji pozornost. Alternativní metody: Vyzkoušet můžete také homeopatii, akupunkturu nebo čínskou medicínu.

Vyzkoušet můžete také homeopatii, akupunkturu nebo čínskou medicínu. Zvuková terapie: Tinnitus Retraining Therapy spočívá v každodenním dlouhodobém poslechu určitých zvuků a šumů. Mozek se tak naučí, že je tinnitus přirozený zvuk, který nemusí zesilovat.

Tinnitus Retraining Therapy spočívá v každodenním dlouhodobém poslechu určitých zvuků a šumů. Mozek se tak naučí, že je tinnitus přirozený zvuk, který nemusí zesilovat. Psychoterapie: Protože tinnitus často pramení ve vaší psychice, není od věci promluvit si s odborníkem.

Protože tinnitus často pramení ve vaší psychice, není od věci promluvit si s odborníkem. Fyzioterapie: Návštěva fyzioterapeuta nikdy neuškodí. Pomůže vám uvolnit svaly, páteř i čelistní klouby, což vám může pomoci.

