Školní stravování je velkým tématem pro rodiče, děti i školy samotné. O tom, že jsou v systému nutné změny, se hovoří dlouhé roky, a zdá se, že už jsou konečně na dosah. Na podrobnosti jsme se zeptali Alexandry Košťálové ze Státního zdravotního ústavu.

Projekt s názvem „Máme to na talíři a není nám to jedno“ se dlouhodobě věnuje kvalitě školního stravování a nabízí školám možnost se v tomto ohledu vzdělávat a zlepšovat. Zároveň je součástí plánovaných legislativních změn, a to v rámci mezirezortní pracovní skupiny, která připravuje podklady pro reformu školního stravování.

Podle statistik školní stravování nabídne denně stravu necelým 2 milionům dětí, ročně je vydáno téměř 400 milionů pokrmů. Jeho kvalita má na zdraví dětí, které rostou a vyvíjejí se, významný vliv. Přesto je ale školní stravování dlouhodobě opomíjenou složkou školství, která si zaslouží nejen více pozornosti, ale také příležitost a možnost potřebné změny uskutečnit.

Problematický spotřební koš

„Aktuálně dokončujeme podklady pro změnu spotřebního koše, který je potřeba po 30 letech přizpůsobit soudobým výživovým doporučením, ale také ho zjednodušit a vyřešit některé problematické body, které dlouhodobě jídelny trápí,“ vysvětluje koordinátorka projektu Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu.

Spotřební koš byl vždy založen na výživových dávkách, v rámci reformy se ale do systému zahrnují i další aspekty, jako je například atraktivita jídel nebo udržitelnost. „Chceme, aby školní stravování bylo pro děti přitažlivé a aby se na jídlo těšily. V rámci nového návrhu spotřebního koše jsme do něj začlenili i výživová doporučení, která vedou školní jídelny k tomu, jak správně kombinovat suroviny, a to s ohledem na sezónnost a lokální dodavatelské řetězce,“ přibližuje změny Alexandra Košťálová.

Testovací režim

V rámci projektu vzniknou metodická doporučení, která usnadní školním jídelnám přechod na nový systém. Budou se konat i semináře a workshopy, které školám pomohou s přípravou na změny. Cílem je, aby školní jídelny byly schopny nabídnout dětem chutné a výživově vyvážené jídlo, které splňuje jejich potřeby v rámci věkové kategorie – a to od mateřských školek až po střední školy.

„Je důležité, aby školní jídelny měly podporu zřizovatelů, motivovaný personál, vhodné prostory a také vybavení. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro úspěšné školní stravování a nemohou být řešeny pouze změnou spotřebního koše. Proto projekt zahrnuje i další oblasti, které jsou pro kvalitní školní stravování nezbytné,“ vysvětluje koordinátorka a dodává, že aktuálně se chystá pilotní ověření navrhovaných změn zhruba ve 30 školních jídelnách po celé České republice. Cílem je zjistit, zda jsou změny realizovatelné a zda pomohou řešit problémy, na které školy dlouhodobě poukazují.

Vzdělávat je potřeba i děti

Důležitým, ale opomíjeným aspektem je nejen edukace personálu a modernizace jídelen, ale také vzdělávání strávníků. Kvalitní, zdravý i chutný oběd mohou totiž děti odmítat například proto, že dané ingredience jsou pro ně neznámé, mají specifickou barvu nebo konzistenci.

V ideálním případě by proto měly mít děti možnost učit se o surovinách ve škole, poznat jejich původ, zdravotní benefity i způsoby úpravy. Pokud se v nich probudí zájem o kvalitní jídlo a jeho význam, zvyšuje se šance, že budou objevovat nové chutě a zdravý oběd ve školní jídelně se jim bude líbit a rády ho snědí.

Jak se změny promítnou do ceny?

Úprava školního stravování samozřejmě vyvolává i otázku, zda následkem změn nedojde ke zdražení obědů. „Tento aspekt samozřejmě také řešíme – výsledek budeme vědět po zmíněném pilotním testování ve vytipovaných školních jídelnách. V tuto chvíli ale zvýšení ceny za oběd nepředpokládáme, protože v rámci spotřebního koše se počet některých položek zvýší a jiných zase sníží, takže ve výsledku by se náklady měly vyrovnat,“ vysvětluje Alexandra Košťálová.

Po zkušebním provozu proběhne vyhodnocení nových úprav, nástrojů a pravidel, z něhož se následně připraví podklady pro legislativní změnu vyhlášky o školním stravování. Podle dosavadních plánů by se tak mělo stát už v příštím roce.

