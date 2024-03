Rihanna překvapila fanoušky prodejem svého luxusního penthousu v Los Angeles. Tato nemovitost, která dříve patřila slavnému herci Matthew Perrymu, nabízí nejen úchvatné výhledy, ale i luxusní vybavení. Podívejte se s námi do nitra tohoto ohromujícího bytu a zjistěte, co všechno vám může nabídnout.

Není to tak dlouho, co Rihanna tuto nemovitost stojící v Los Angeles koupila, a už ji opouští. Co ji k tomuto kroku vedlo a jaké jsou plány pro budoucnost této luxusní nemovitosti?

Byt patřil známému hercovi z Přátel

Před Rihannou patřil tento penthouse slavnému herci Matthew Perrymu, který se proslavil zejména svojí rolí v kultovním seriálu „Přátelé“. Jaké stopy po sobě v této exkluzivní nemovitosti zanechal? Nejspíš jich bylo víc, než kolik jich zanechala zpěvačka. Ta tuto nemovitost vlastnila rok. A ani v něm nežila.

Kde se byt těchto dvou celebrit nachází?

Budova Century, ve které se penthouse nachází, je nejen ikonickou stavbou v Los Angeles, ale také symbolem luxusu a elegance. Jak se tato budova začlenila do moderního života ve městě andělů?

Prostor penthousu poskytuje luxusní vybavení a moderní design, který odráží vkus a styl jeho majitelů. Obývací pokoje s ohromujícím výhledem, elegantní ložnice a kompletně vybavená kuchyně jsou jen začátkem toho, co tento penthouse nabízí. Přestože je zařízen moderně, působí útulně a příjemně.

Užívat si můžete nejen vevnitř, ale i „venku“

V penthousu se nejedná jen o bydlení ve vysokém poschodí, ale také o život, který si kromě interiéru můžete užívat také na terasách, kde můžete relaxovat, oslavovat s přáteli a užívat si výhledy na město a oceán. Venkovní prostory tohoto bytu jsou lákadlem samy o sobě.

Kolik zpěvačka za svůj byt požaduje?

Rihanna stanovila cenu tohoto bytu na 577 milionů korun, což z něj činí jednu z nejdražších nemovitostí v Los Angeles. Jaké jsou šance k prodeji této exkluzivní nemovitosti a kdo by mohl být jejím novým majitelem? Snad se to brzy dozvíme a budeme vás o tom informovat.

