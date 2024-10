Když se z kukly vylíhne motýl, dál už neroste. Nejrychlejší motýli jsou také pěkní "tryskáči", umí létat rychlostí cválajícího koně. Navíc exotičtí motýli se nebojí lidí, a právě na ně vás zveme. Kde je můžete mít doslova na dlani?

Objevte fascinující život exotických motýlů, v němž najednou spatříte několik stovek a možná až tisíc motýlů. Zveme vás do tropické džungle v Liberci, kde máte šanci zažít zázrak přírody - proměnu slizké kaše v nádherného motýla. A třeba si tímto způsobem také připomenete, že letošní rok patří motýlům. Podívejte se do fotogalerie, jedna z fotek zachycuje páření.

Kolik toho musí housenka sníst, aby se z ní stal motýl?

Zdroj: Youtube

Motýlí krása na 200 m²

V Česku objevíte osm motýlích domů Papilonia, které lákají na fascinující svět motýlů. A každý je jiný. Například v Liberci se ocitnete v džungli se zříceným letadlem. Tady mají pro exotické motýly vyhraněný prostor 200 m², který simuluje to, na co jsou zvyklí v přírodě (teplota od 26 do 30 °C, vlhkost vzduchu 80 až 100 %).

close info Papilonia Liberec zoom_in Zveme vás do světa exotických motýlů u nás doma, do Liberce

Uvidíte stovky a možná až tisíc motýlů z Jižní Ameriky, Asie nebo subsaharské Afriky. Konkrétně jde asi o 30 druhů exotických motýlů, mezi něž patří například císař (Morpho peleides), monarcha stěhovavý (Danaus plexippus), otakárek smaragdový (Papilio palinurus) nebo obří sova (Caligo memnon). Podívejte se na fotky, jak tihle krasavci vypadají.

Přírodní zázrak: z kaše se stane motýl

Proč se nedá přesně říci, kolik motýlů spatříte, až se do Liberce vypravíte? Život exotických motýlů je krátký, trvá asi 2 až 4 týdny. "Malým zázrakem je samotná přeměna housenky v motýla. Vše ale začíná vajíčkem, které samička naklade na list živné rostliny. Ve vajíčku se formuje tělo housenky a po vylíhnutí z vajíčka se housenka postupně zvětší až třistakrát. Konzumuje právě listy té rostliny, na které se vylíhla.

Jakmile housenka dosáhne maximální velikosti, zakuklí se a uvnitř kukly se díky uvolnění speciálních enzymů rozpustí na kaši. A z ní se postupně vyvine motýl. Tato proměna (metamorfóza) je považována za jeden z největších zázraků ve zvířecí říši," vysvětluje Jan Dostál ze společnosti Papilonia Liberec.

Tajemství motýlích křídel

Dál už je to zase na motýlech, musí se postarat o své následovníky. Tušili jste, že zatímco sameček se může pářit během života několikrát, samičky pouze jednou?

Až budete obdivovat motýlí křídla, připomeňte si, že na nich jsou šupinky různých tvarů, představte si je třeba jako střešní šindele. Za barvu křídel nejsou "zodpovědné" jen tyto šupinky, ale také optické efekty jako lom, rozptyl nebo odraz světla.

close info Papilonia Liberec zoom_in Zveme vás do světa exotických motýlů u nás doma, do Liberce

Pozvánka na Halloween

Kdybyste jeli do motýlího domu v Liberci koncem října, nenechte si ujít od 25. října do 3. listopadu motýlí Halloween. Propojení motýlů se strašidly překvapí a pobaví zároveň a kdokoliv se také může zapojit do soutěže o nejhezčí halloweenskou masku.