Ústí nad Labem čelí výzvám v oblasti urbanismu a veřejného prostoru. Městská architektka Kristina Magasaniková se snaží město oživit a inspiruje se i Kodaní, kde v současné době žije. Jaké změny plánuje a jaké výzvy ji čekají?

Voní Praha jinak než Kodaň?

Možná víc než vůni vnímám rozdíl v barvách a hluku. Často si v Kodani všímám odlišné barvy nebe, zřejmě je to dané blízkostí moře, mraky jsou tam často zbarvené do žluta nebo do růžova. A určitě je v Kodani, stejně jako v celém Dánsku, větší ticho. S vůní mám spojený jeden vjem: typický dánský párek v rohlíku, který je cítit už na letišti.

Co cítíte, když přijedete do Ústí nad Labem?

Pro mě je Ústí něco jako hnízdo, z něhož jsem v dospělosti vyletěla a teď se tam často vracím. Sice jsem se narodila v Pardubicích, ale od tří let jsem žila v Ústí, chodila jsem tam na gymnázium. Manžel z města také pochází a oba k němu máme silné pouto.

close info Jiří Dvořák, Kristina Magasaniková zoom_in Řeka dala Ústí nad Labem název, ale dnes ji nemáte možnost téměř přejít, ani se k ní pořádně dostat. Je to nevlídné místo

Bylo automatické, že jste se přihlásila do výběrového řízení na vedoucí kanceláře architekta města, nebo jste váhala?

O výběrovém řízení mi řekl kamarád-kolega, který je také z Ústí. Nedávalo nám smysl hlásit se na pozici vedoucího, když žádná kancelář neexistovala. Zkusili jsme se tedy přihlásit ve třech jako „zakládající buňka Kanceláře architektury města“. Každý máme trochu jiné životní zázemí a příběhy, ale spojuje nás právě Ústí. Teď po roce a něco je nás už pět. Jsme za to moc rádi, protože práce je hodně a bylo by skvělé se dál rozvíjet a zvětšovat.

Jaký hlavní problém ve městě vidíte?

Není to jedna věc, která když se vyřeší, bude všechno dobré. Město se dostalo do situace, kdy je velmi mnoho problémů a úkolů. Zmizela slova jako veřejný prostor, architektura, urbanismus a nastal stav, kdy si obyvatelé města uvědomují, že je něco špatně. Tato situace se čím dál více zviditelňuje vzhledem ke stoupajícímu počtu dobrých příkladů v zahraničí, ale i v českých městech.

Co tedy Ústí podle vás chybí?

Město má dnes například jen minimální kontakt s řekou, přitom je jeho součástí a dala mu i jméno. Když se v Ústí zeptáte, co na něm lidé mají rádi, všichni řeknou, že okolní krajinu. Nikdo neodpoví, že má rád město samotné. A to bychom chtěli změnit. Aby přibyly příjemné ulice, náměstí, místa s hřišti se zázemím. Aby se myslelo na stromy v ulicích, na údržbu, na bezpečnost. Málo toho není. Ústí může čerpat ze zkušeností jiných měst, kde si tím těžkým začátkem již prošli a udělali jistě i chyby, z nichž se my teď můžeme poučit.

close info Jiří Dvořák, Kristina Magasaniková zoom_in Espresso Bar EMA Křižíkova v Praze – návrh interiéru je z dílny She Architect, grafická spolupráce Lumír Kajnar

Jsou lidé změnám nakloněni?

Jsou. Dělali jsme malou anketu, ptali jsme se, jestli by byli lidé v rámci zlepšení veřejného prostranství ochotni omezit automobilovou dopravu nebo parkování v centru a 90 procent souhlasilo. Řekli, že by se na úkor svého pohodlí omezili. Odměnou za to, aby se zlepšil veřejný prostor.

Jak si z pohledu architektů a urbanistů stojí ústecká sídliště s panelovými domy?

Já mám k panelákům a sídlištím pozitivní vztah, možná proto, že jsem v jednom takovém vyrostla. Ale jsou různých kvalit a některá jsou příkladem skvělého bydlení ve městě. Nemluví se ale už tolik o tom, co je mezi panelovými domy, ten prostor se řeší málo a málokde.

Zásadně se změnil životní styl lidí, na sídlištích například dramaticky přibylo aut, s čímž se při jejich vzniku nepočítalo, tak se z nich stala parkoviště. Sídlištní veřejný prostor je téma, které nás ještě čeká. Ale mám pocit, že už se některé projekty a soutěže objevují. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

Chcete se dozvědět další zajímavé informace?

Význam nové vysokorychlostní tratě

Zajímavé projekty po celé ČR

Práce pro město a soukromé investory

Výhody a nevýhody bydlení v zahraničí

Oblíbená místa a oblíbená doprava

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v lednovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 19. prosince 2024.