Anna a Adam Antošovi stojí za českou značkou Budu. Navrhují a vyrábějí autorský nábytek s jedinečnou estetikou a kvalitou. Jsou to kousky s potenciálem sloužit dalším okouzleným generacím.

Proč jste Budu? Že jste z dubu?

ADAM: Trochu jsme si zkoušeli hrát s bukem a s dubem, nechtěli jsme úplně prvoplánově mít v názvu dřevo, pak Aničku napadlo Budu a bylo to to pravé.

ANNA: Důvod byl i vizuální, líbila se nám písmena v tomhle pořadí. Název vznikl hravou přesmyčkou z dubu a vypadá dobře.

ADAM: A má přesah do budoucna.

ANNA: Chceme vytvářet nábytek, který tu bude co nejdéle.

Asi i déle než my?

ANNA: Ano. Mysleli jsme hodně na kontext pořizování nábytku. Většina kamarádů nebo lidí, kteří se zařizují poprvé, sáhne po levném nábytku z řetězce. Chtěli jsme v rámci Budu vyplnit díru na trhu mezi levným nábytkem s krátkou životností a velmi drahým designovým nábytkem s cenou, na niž většina obyvatel republiky ani nedohlédne. Kráčíme střední cestou a nabízíme kvalitu, nábytek z lokálních dřev ve výborném zpracování.

Zároveň si myslíme, že se na něj dá našetřit, když si někdo chce pořídit produkt, který vydrží opravdu dlouho a přitom nepřestane vizuálně bavit. Design se snažíme koncipovat tak, aby nepodléhal módním trendům, naše věci jsou estetické, minimalisticky čisté i proto, abychom je doma chtěli mít stále, aby nás neomrzely.

close info Budu zoom_in Postel z dubového masivu má zaoblené hrany, Budu ji vyrábějí buď bez čela, nebo s pevným dubovým čelem, či se samostatným čelem s ratanovým výpletem

Proč jste se rozhodli pro dub?

ADAM: Je to lokální dřevina. Dubové dřevo má strukturu, která se hodí téměř do každého interiéru, není výrazné a rušivé, zároveň vzbuzuje hřejivý pocit. Je tvrdé a trvanlivé. Dlouho jsme zvažovali jasan, který tu také hodně roste, u něj ovšem nejde zaručit takovou stálobarevnost, dub je mnohem konstantnější. Při výrobě se snažím dřevo využívat do maximální možné míry, s co nejmenším odpadem.

Vy jste všechen nábytek testovali u sebe doma, že?

ANNA: Skoro. Nábytek vychází z nás, většinu produktů jsem navrhla a Adam vyrobil, když jsme ho potřebovali. Na trhu jsme často nenašli kusy, jaké bychom si pro náš domov představovali.

Anička je tedy tvůrkyní návrhů a Adam nábytek vyrábí? Nebo je vás ještě víc?

ADAM: Nás, kteří nábytek vyrábíme, je samozřejmě víc. Anička vždy přijde s nápadem, co vyrábět, jaký produkt zařadit do portfolia, s nějakou představou.

ANNA: Prvotní vizuální představa je moje…

ADAM: … a já řeknu, jestli to jde. Navrhnu nějaký konstrukční prvek, detail, aby produkt dobře fungoval. Například u našeho posledního návrhu – policového systému – Anička přišla s tím, že by měl být modulární, kombinace kovu a dřeva. Řekneme si nějaké tloušťky a na mně bylo vymyslet systém, jak půjde police posouvat, a technická stránka věci.

close info Aleš Král, Budu zoom_in Anna a Adam Antošovi stojí za českou značkou Budu. Navrhují a vyrábějí autorský nábytek s jedinečnou estetikou a kvalitou

ANNA: Design mě hodně baví, sleduji, co se v této oblasti děje. Dosud jsme s Adamem nábytek navrhovali sami, pro letošní podzimní Designblok chystáme nový koncept. Ve spolupráci s jedním z nejvýraznějších designérů mladé generace Jiřím Krejčiříkem připravujeme kolekci skládacího nábytku, který bude určen do interiéru i na zahradu. Nechte se překvapit, my se moc těšíme!

Co vás tři roky společné práce naučily? Co jste zvládli překvapivě lehce a kde jste očekávali, že proces proběhne mnohem snadněji?

ADAM: Mohu mluvit za výrobu a za naše manželství. Oba pracujeme pro vlastní firmu, veškeré naše příjmy jdou do podnikání, to není snadné. Museli jsme se naučit oddělit práci a soukromí. U našich modulárních polic nebylo vůbec jednoduché najít schopné dodavatele kovových prvků zhotovených na úrovni, kterou si představujeme. Na kvalitě detailů si dáváme hodně záležet, u dřeva to ohlídám, stejnou kvalitu jsme ovšem chtěli také u kovových součástí. Hledali jsme dlouho. Je tu málo lidí ochotných práci dotáhnout do finiše, na který jsme zvyklí.

ANNA: S tím souvisí i nastavení cen. Je to velká výzva, která se týká většiny tvůrců. Lidé, kteří si nábytek chtějí koupit, jsou zvyklí na určitou cenovou úroveň, srovnávají ceny ze sériové výroby s těmi našimi. Což úplně nejde. My vyrábíme tady, ne v Číně, platíme férové platy. Kvalitní ohodnocení pracovní síly je pro nás zásadní. Nešetříme na lidech, nešetříme na materiálu. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

