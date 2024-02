Příroda vybavila zvířata nejrůznějšími zbraněmi. Jednou z nejrozšířenějších je jed. A ačkoliv si většina z nás jed spojuje s hady, smrtelně jedovatých zvířat žije na na naší planetě mnohem víc a najdete je prakticky ve všech živočišných skupinách. Podívejte se, která to jsou.

1. Čtyřhranka Fleckerova

Jedno z nejnebezpečnějších zvířat světa je medúza jménem čtyřhranka Fleckerova. Poměrně malá medúza je vybavena až třímetrovými žahavými chapadly posetými jedovatými buňkami. Pro palčivost jejího jedu se jí také říká mořská vosa.

Její jed útočí na srdce, nervový systém a také na kožní buňky. Nejhorší je ale jeho bolestivost – po zasažení způsobí člověku takovou bolest, že se většina obětí utopí nebo jim selže srdce. Jed je tak prudký, že pokud není zasažený člověk okamžitě ošetřen, většinou hned umírá. Nejlepší obranou jsou celotělové potápěčské obleky.

2. Kobra královská

Tento působivě velký plaz může měřit až pět metrů. Jed kobry královské zabije dospělého slona indického za necelé tři hodiny – tedy pokud mu do těla vpraví maximální možné množství jedu a zakousne se do citlivého místa, jakým je třeba chobot. Člověk podlehne jedu za pár desítek minut, stačí na to jediné kobří kousnutí. Samotný jed kobry není mezi hady nejsilnější – jenže díky své velikosti ho kobra vpraví do člověka až pětkrát víc než třeba mamba černá.

3. Smrtonoš

Asi 10 centimetrů dlouhý škorpion žije relativně nedaleko od našich hranic – najdete ho už v Turecku. Jeho jedem je smrtící koktejl neurotoxinů, které způsobují celou řadu problémů neslučitelných se životem. Nejprve přichází závrať a prudká bolest, později silné křeče, které člověka paralyzují a nakonec zabijí.

Sérum proti jedu tohoto štíra sice existuje, ale přesto na jeho bodnutí stále umírají lidé. Štíři totiž žijí v odlehlých oblastech; a když někoho bodnou, většinou se k zasaženému dostane pomoc už příliš pozdě.

4. Brazilský poutní pavouk

Jed tohoto pavouka je srovnatelný s jedem chřestýše. Přezdívá se mu také „banánový“ pavouk, neboť často žije na plantážích a s trsy banánů se může dostat i značně daleko od svého domova.

Pro člověka představuje nebezpečí především proto, že s ním sdílí stejný životní prostor. Tito pavouci se rádi během dne ukrývají v lidmi obydlených prostorách – není výjimečné, že vlezou do boty nebo do postele. Jejich jed má jednu zvláštní vlastnost. Kromě toho, že zabíjí, způsobuje mužům několik hodin trvající erekci, která může vést až k impotenci.

5. Pralesnička neboli šípová žába

Jihoamerická pralesnička měří asi 5 centimetrů a je krásně barevná. V jejím tělíčku je však tolik jedu, že by zabil 10 lidí nebo 20 000 myší. Kapička o velikosti ouška jehly by zabila dospělého člověka, a to téměř okamžitě.

Indiáni říkají pralesničkám „šípové žáby“, protože právě z jejich těl totiž původní obyvatelé Nového světa vyrábějí jed, který nanášejí na hroty šípů nebo šipek do foukaček. Nebezpečné na pralesničkách je především to, že jed mají v kůži – a neváhají ho vypustit, jakmile se cítí ohrožené.