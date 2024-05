Letošní květnové oslavy konce 2. světové války v Plzni opět nabídnou výjimečné zážitky a neopakovatelnou atmosféru. Těšit se můžete na setkání s potomky veteránů, dobové vojenské kempy, přehlídku vojenských historických vozidel, přelet dobových letounů a mnoho dalšího.

Slavnosti svobody zahájí v pátek 3. května ceremoniál na náměstí Republiky. Za hudebního doprovodu marching bandu Stuttgart Legacy Drumline Plzeň přivítá rodinné příslušníky válečných veteránů.

Z amerických vojenských posádek v německém Ansbachu a Vilsecku se představí na tři desítky kadetů v exhibici se zbraní. Následovat bude představení klubů vojenské historie s dobovou technikou. Večer pak bude patřit Big Bandu Jazz bez hranic se známým zpěvákem Chuckem Wansleym.

Dobová vojenská technika

Po celý víkend se můžete těšit na vojensko-historický i kulturní program. Křižíkovy, Šafaříkovy i Kopeckého sady obsadí vojenské historické kempy. Živo tu bude v pátek a v sobotu od 9 do 20 hodin, v neděli pak od 14 do 18 hodin.

K vidění bude dobová vojenská technika, výzbroj a výstroj, polní nemocnice i kuchyně, ukázky života vojáků, včetně letců RAF. Nebudou chybět ani soutěže pro děti a fanoušci vojenské historie si mohou zblízka prohlédnout například tank Sherman nebo repliku stíhacího letadla Spitfire.

Výstava unikátních fotografií

Kulturní složku programu letos prezentují dvě jedinečné výstavy. Expozice před Studijní a vědeckou knihovnou ve Smetanových sadech Nezapomenutelná Plzeň 1945 představí unikátní snímky zachycující nejdůležitější historické okamžiky „pětačtyřicátého“ roku a v mázhauzu radnice pak najdete výstavu připravenou Československou obcí legionářskou o válečném působení ošetřovatelek Československého červeného kříže ve Velké Británii.

Po stopách osvoboditelů

Vydat se můžete také na komentovanou prohlídku historického centra města Osvobození 1945. Provede vás po místech, která hrála při osvobozování Plzně zásadní význam. Dozvíte se například, kolik děr po střelách z kulometu Browning našli restaurátoři v místě hodin na plzeňské věži.

Nedílnou součástí Slavností svobody se stal také Běh pro Paměť národa . Startuje v sobotu dopoledne z náměstí Republiky a vybírat můžete mezi třemi různě dlouhými tratěmi (10, 5 a 1 km).

Přehlídka vojenských vozidel

Jedinečnou atmosféru mají celé slavnosti. Ale jestli existuje moment, který vás opravdu vtáhne do děje a vrátí vás o téměř osmdesát let zpět, je to přehlídka vojenských historických vozidel Convoy of Liberty - Konvoj svobody.

V neděli 5. května Plzní projedou bezmála dvě stovky vojenských vozidel v čele s renovovaným tankem Sherman M4 a džípy s příbuznými amerických a belgických veteránů, kteří se na osvobození západu Čech před 79 lety přímo podíleli. Konvoj, který doprovodí i přelet dobových letounů, vyjede v neděli v 11 hodin ze Sukovy ulice a přes Klatovskou třídu a sady Pětatřicátníků dorazí asi ve 12:30 na plzeňské náměstí Republiky.

Letošní Slavnosti svobody v pondělí 6. května zakončí hlavní vzpomínkový akt u památníku na křižovatce Americké a Klatovské ulice, kterému v Plzni nikdo neřekne jinak než „Díky, Ameriko!”. Město Plzeň, místní spolky, ale i příslušníci armády či zástupci vlády a velvyslanectví tam od 18 hodin symbolicky vzdají hold všem, kteří se na osvobození Plzně v květnu 1945 podíleli.

Speciální pivo Veterán

Vedle kultury, historie a sportovního vyžití si během oslav konce války můžete dopřát i gastronomické zážitky. Kromě předních plzeňských restaurací se vyplatí navštívit gastroscénu na náměstí Republiky.

Letos poprvé nabídne kvalitní řemeslnou kuchyni s kulinárním uměním inspirovaným americkými i tradičními českými pokrmy. A jako bonus speciální várku piva s osobitým názvem Veterán. Výčepní nefiltrovaný 10° speciál India Pale Lager (IPL) se bude čepovat ve vybraných stáncích. K zakoupení bude i půllitrová plechovka.

Zdroj: www.visitplzen.eu, www.behpropametnaroda.cz