Ohánět se sekerou a poprat se s pilou, rychle porazit strom nebo uříznout kus kmene. Tohle jsou dovednosti, které se hodí v lese i na soutěži dřevorubců. Nejlepší sekáči odstartují svoji soutěž v areálu BVV Brno na veletrhu SILVA REGINA.

Mezinárodní dřevorubecká soutěž STIHL TIMBERSPORTS odstartovala během Velikonoc přípravnými kempy sezónu v České republice. Veřejnosti budou sportovní klání plná adrenalinových disciplín přístupná během víkendu.

Začínají kvalifikační závody

Právě v těchto dnech proběhne první ze série kvalifikačních závodů na CZECH TROPHY 2024 a Mistrovství ČR 2024. Nevšední podívanou mohou navštívit všichni, kdo 7. nebo 8. dubna vyrazí do areálu BVV Brno na veletrh SILVA REGINA. Začátek závodů je ve 12:00 na volné ploše R009.

Soutěž, jejíž kořeny sahají hluboko do historie (do poloviny 19. století), je označována za původní extrémní sport a ve své moderní podobě pod názvem STIHL TIMBERSPORTS® se od roku 1985 rozšířila do celého světa. V České republice pak mohli diváci sledovat toto napínavé klání poprvé před 20 lety.

close info Stihl zoom_in Mezinárodní dřevorubecká soutěž STIHL TIMBERSPORTS

Během té doby se naše základna sportovců v dřevorubecké soutěži významně rozrostla a její špičky se staly konkurencí i pro závodníky na mezinárodní scéně. Někteří z nich jsou profesionální dřevaři a lesníci, pro které je práce se dřevem každodenní samozřejmostí, jiní přijali výzvu stát se sportovci ve specifických disciplínách.

Letos se v nich utkají muži i ženy, jejichž cílem je nominace na jeden ze dvou národních vrcholů CZECH TROPHY 2024 a MISTROVSTVÍ ČR 2024, respektive možnost reprezentovat Českou republiku na úrovni mezinárodní.

Divácky atraktivní disciplíny

Během kvalifikačních závodů CZECH CUP & CZECH MASTERS se sportovci utkají v disciplínách, které vychází z podstaty dřevorubeckého řemesla a vyžadují jeho teoretickou znalost, manuální zručnost stejně jako poctivý trénink.

Disciplíny výslovně simulují kácení a řezání stromů, a prověřují tak schopnosti závodníků v manipulaci s pilami i sekerami. Odhodlání letošních účastníků zvítězit můžete podpořit již tento víkend na výstavišti v Brně v rámci veletrhu SILVA REGINA na volné ploše R009.

Soutěž o nominace v rámci STIHL TIMBERSPORTS® CZECH SERIES 2024 proběhne celkem ve třech kolech. Na tradiční kvalifikační závody, CZECH CUP, i závody těch nejlepších, CZECH MASTERS, můžete dorazit:

Datum a čas: Kategorie Místo 7. 4. 2024, 12:00 CZECH CUP BRNO, areál BVV, volná plocha R009 8. 4. 2024, 12:00 CZECH MASTERS BRNO, areál BVV, volná plocha R009 8. 5. 2024, 9:00 CZECH CUP LANŠKROUN, areál Střední školy zemědělské a veterinární 8. 5. 2024, 14:00 CZECH MASTERS LANŠKROUN, areál Střední školy zemědělské a veterinární 14. 6. 2024, 10:00 CZECH CUP SKELNÁ HUŤ, areál VLS Skelná Huť Ralsko Mimoň 15. 6. 2024, 10:00 CZECH MASTERS SKELNÁ HUŤ, areál VLS Skelná Huť Ralsko Mimoň

Ty nejlepší z kvalifikačních závodů pak uvidíte v nejvyšších národních soutěžích:

Datum a čas: Kategorie Místo 29. 6. 2024, 12:00 CZECH TROPHY 2024 SUŠICE, Ostrov Santos 14. 9. 2024, 10:00 MISTROVSTVÍ ČR 2024 žen a juniorů FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Amfiteátr na Horečkách 14. 9. 2024, 14:00 MISTROVSTVÍ ČR 2024 Pro Series FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Amfiteátr na Horečkách

STIHL TIMBERSPORTS je mezinárodní soutěž ve sportovním dřevorubectví pořádaná po celém světě od roku 1985. Tato série je považována za nekorunovanou královnu sportovního dřevorubectví. Její účastníci mezi sebou soupeří maximálně v šesti tradičních disciplínách dle formátu soutěže. Ve třech disciplínách se používá sekera (Underhand Chop, Standing Blok Chop, Springboard) a ve třech pila (Stock Saw, Single Buck, Hot Saw).

Zdroj: Dům&Zahrada, https://www.stihl-timbersports.com/