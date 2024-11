Vědecké studie zpochybňují tradiční moudrost, že ranní ptáče dál doskáče. Podle výzkumů jsou sovy inteligentnější a kreativnější. Jak ovlivňuje spánkový režim vaši chytrost, bystrost, myšlení a potenciál vydělávat více peněz?

Benjamin Franklin, jeden ze zakladatelů USA, kdysi řekl: „Brzo spát, zavčas vstát, to je cesta ke zdraví a moudrosti.“ Skutečně platí, že skřivani jsou chytřejší, a tudíž by měli vydělávat i více peněz? Vědci si myslí opak. A kdy je nejlepší jít do postele, abyste měli zdravé srdce?

Nepodceňujte dobrý spánek, může ovlivnit i hubnutí:

Zdroj: Youtube

Chytřejší polovina lidstva

Patříte mezi sovy, které později vstávají, pracují dlouho do večera a nedělá jim problém ponocovat? Pak jste podle vědy inteligentnější a kreativnější. Zdá se, že ponocování je pro mozek lepší, než kdybyste chodili spát "se slepicemi". Alespoň to potvrzují vědci z Imperial College London.

Zkoumali testy inteligence, uvažování a paměti u více než 26 000 lidí v souvislosti se spánkem a jejich chronotypem neboli vnitřními biologickými hodinami. Stačí, abyste patřili mezi středně aktivní sovy, a vaše kognitivní funkce mají být lepší než u ranních skřivanů.

close info Gorodenkoff / Shutterstock zoom_in Práce dlouho za tmy je pro sovy typická, a přesto jim jde od ruky

Kolik spánku je tak akorát

Pro udržení zdravého a dobře fungujícího mozku je důležitá i délka spánku, podle vědců má jít o 7 až 9 hodin. Profesor Daqing Ma, spoluřešitel studie, uvádí: „Zjistili jsme, že délka spánku má přímý vliv na funkci mozku, a věříme, že aktivní řízení spánkových návyků je opravdu důležité pro posílení a ochranu fungování našeho mozku."

Jak je to s penězi

Aby se mozkové závity lidově řečeno točily na plné obrátky ve správný čas, nemusíte chodit spát extra pozdě. Stačí jít do postele zhruba kolem 23. hodiny a vstávat kolem 8. hodiny. Když přidáte zdravou spánkovou hygienu a skutečně se dobře vyspíte, budete spokojenější a vaše šance vydělat si více peněz vzrůstají - potvrzují autoři vědecké studie z University of Southampton.

A zmiňují, že sovy dokážou lépe ovládat svoje vnitřní biologické hodiny, právě tahle schopnost má souviset s vyšší inteligencí. Podle odborníků jsou lidé-sovy mnohdy vynalézavější, přemýšlí v širších souvislostech, napadají je nekonvenční řešení a prý dokážou i lépe zvládat stres.

Disciplína není vždy plus

Skřivani mnoha sovám vyčítají, že ráno často mačkají tlačítko opakovaného buzení na budíku nebo mobilu, což prý dokládá jejich nedisciplinovanost. Podle vědců to nejenže nevadí, naopak to dokládá inteligenci sov - umí reagovat na potřeby svého těla. Jde o znak zdravých ambicí a schopnosti vypořádat se s obtížemi. Pomalejší rozjezd přinese "ovoce", sovy dokážou pracovat na plný plyn do pozdních hodin.

Ideální hodina pro usínání

Když se vrátíme k citátu amerického státníka Benjamina Franklina, zbývá ještě zohlednit zdraví, společně s vědci jsme si vzali na paškál zdraví srdce. Podle studie zveřejněné v European Heart Journal je usínání mezi 22. až 23. hodinou spojené s nižším rizikem onemocnění srdce a krevního oběhu. Výzkum využil data od více než 88 000 osob!

Jak to mají sovy řešit? Zejména když budou vědět, že u lidí usínajících až po půlnoci se riziko srdečně-cévních onemocnění zvyšuje až o 25 procent, a ženy jsou na tom hůře než muži? Jednoduše, je třeba najít balanc mezi inteligencí a kreativitou na jedné straně a zdravím na druhé a jít do postele kolem 23. hodiny. Chytré sovy to určitě zvládnou.

Nicméně ani skřivani nemusí být smutní, vždycky vyhrává ten, kdo má nejen určité schopnosti, ale také je dokáže naplno využít.