Noční odpočinek je důležitý, nenechte se o něj připravit. Takhle můžete spánek a usínání vylepšit

close info diana.grytsku/Freepik.com

Jana Truksová 15. 3. 2024 6:00 clock 5 minut gallery

Spánkem strávíme přibližně třetinu svého života. Pro někoho je to ztracený čas, jiný by sněním nejraději strávil celý život. Dnes slavíme Mezinárodní den zdravého spánku, tak se pojďte podívat, co se děje s tělem během nočního odpočinku a jak z nočního odpočinku vytěžit to nejlepší.

