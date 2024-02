Snad žádný jiný vynález nebyl tolikrát vynalezen, aby znovu a znovu upadl v zapomnění, jako splachovací záchod. Je až neuvěřitelné, že první toalety používající k čistění vodu a kanalizaci jsou staré jako pyramidy. A u nás jsme ještě před sto lety chodili do kadibudky na dvoře.

Skoti, nebo Řekové?

Není jasné, kdo jako první vynalezl splachovací záchod. Přestože archeologické vykopávky v severozápadní Indii odhalily 4000 let staré kanalizační systémy, které mohly být součástí toalet, není jisté, zda tomu tak skutečně bylo.

Čest vyrobit první toaletu však mají buď Skotové (nález v neolitickém sídlišti z roku 3000 př. n. l.), nebo Řekové, kteří postavili palác v Knóssu (v roce 1700 př. n. l.) s velkými hliněnými mísami napojenými na splachovací vodovod.

Ve starém Římě chodili na mísu debatovat

V roce 315 n. l. měl Řím 144 veřejných záchodů. Římané považovali návštěvu toalety za společenskou událost. Setkávali se s přáteli, vyměňovali si názory, sdělovali novinky. „Ačkoli římské latríny byly dosti podobné svým řeckým předchůdcům, měly jednu důmyslnou inovaci, a tou byla centralizovaná kanalizace," řekl Christoph Lüthi, projektant hygieny a infrastruktury ze Švýcarského federálního institutu pro vodní vědy a technologie, pro Live Science.

To znamenalo, že namísto toho, aby každý jednotlivec smýval svůj odpad keramickým hrncem naplněným vodou, byl veškerý nežádoucí materiál odváděn pomalu tekoucí vodou do centrální kanalizace, odkud se odpad spláchl do stejné řeky nebo potoka.

Jelikož Římané neznali toaletní papír, utírali se kouskem houby připevněným na krátké dřevěné rukojeti. Tu pak opláchli ve vodním kanálu, který vedl před záchodem, a znovu ji použili.

close info Depositphotos.com zoom_in Při středověké hygieně v evropských hradech poněkud táhlo. Latríny na hradě Belmonte ve Španělsku

Alžběta I. měla svou moderní toaletu

První moderní splachovací záchod vymyslel v roce 1596 Angličan sir John Harington, dvořan královny Alžběty I. „Do té doby to byly opravdu jen jámy," řekl Lüthi. Harington nechal model svého záchodu instalovat ve svém domě a později v Richmondském paláci, královské rezidenci na břehu řeky v Anglii.

Na spláchnutí bylo údajně potřeba 7,5 galonu (28 litrů) vody. Bohužel tato ve své době nejmodernější toaleta postrádala esovité zahnutí, což znamenalo, že pachy se šířily zpět do místnosti. Asi nepřekvapí, že se tento model u veřejnosti příliš neujal.

První patent a jeho následovníci

V roce 1775 podal skotský vynálezce Alexander Cumming první patent na splachovací záchod. Jeho návrh zahrnoval esovité zahnutí a důmyslnější systém ventilů, podobný těm, které jsou v dnešních toaletách.

Thomas Crapper vstoupil na scénu instalatérství až v 60. letech 19. století. Podle nedávného článku v Inventors Digest si Crapper v letech 1881 až 1896 nechal udělat devět instalatérských patentů, ale žádný z nich se netýkal převratného nového záchodu; šlo spíše o jednoduchá vylepšení potrubí. On a jeho současníci, George Jennings, Thomas Twyford, Edward Johns a Henry Doulton, začali vyrábět toalety velmi podobné těm současným.

close info New Africa zoom_in Koupelnová technika, tak jak ji známe, se objevila až ve 20. století, kdy byly zavedeny splachovací ventily, nádržky na vodu umístěné na míse a role toaletního papíru

Současnost a budoucnost toalet

Koupelnová technika, tak jak ji známe, se objevila až ve 20. století, kdy byly zavedeny splachovací ventily, nádržky na vodu umístěné na míse a role toaletního papíru (poprvé uvedené na trh až v roce 1902).

Od devadesátých let dvacátého století byl kladen důraz na snižování spotřeby vody, což vedlo k zavádění toalet s hloubkovým splachováním, aby se předešlo jejich ucpávání při spotřebě pouhých 6 litrů vody na spláchnutí.

Na veřejných toaletách bývá standardem automatické splachování a v některých zemích, zejména v Japonsku, se již zavádí uzavřené "vakuové vodní skříně", jaké můžete vidět v letadlech nebo na lodích. Některé z těchto toalet také kompostují vzniklý odpad, který lze použít jako zahradní hnojivo.