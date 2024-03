Stěžujete si na místo, kde bydlíte? Možná přestanete, až zjistíte, že žijete v bezpečném kraji, kde je nejméně krádeží vloupáním do našich domovů. Co všechno prozradí statistiky za rok 2023?

Je paráda žít v místě, kde se cítíte bezpečně. Protože vykradený byt, dům, chata či chalupa rovná se finanční ztráta a spousta starostí s úřady, ale i úbytek mozkových buněk, prostě velký stres.

Ve kterém kraji by z pohledu co nejméně vloupání do našich domovů chtěl žít patrně každý? Na konci článku navíc zmiňujeme nejčastější způsoby vloupání a radu odborníka. K čemu je dobré pravidlo 5 minut?

Poučení přímo od pramene. Bývalý zloděj prozrazuje nejlepší tipy, jak zabezpečit svůj domov:

Zdroj: Youtube

3 nejlepší a 3 nejhorší kraje

Začneme pozitivně. Nejméně nahlášených vloupání za loňský rok proběhlo v Pardubickém kraji (85), druhým nejbezpečnějším je Kraj Vysočina (117), bronzovou medaili získal Zlínský kraj (127).

A kde se byty, domy a rekreační objekty vykrádají nejčastěji? To asi uhádnete. Na opačném konci žebříčku se umístilo naše hlavní město (897 nahlášených případů), ale na paty mu zdatně šlape Středočeský kraj (895), třetí nejhorší je Moravskoslezský kraj (520).

close info Tokoz / PČR zoom_in Přehled celkového počtu krádeží vloupáním za rok 2023

Co je dobrá zpráva

Počet „krádeží vloupáním do obydlí“ byl v roce 2023 nižší než v roce 2022, o více než deset procent. Což je dobrá zpráva, protože při porovnání roku 2021 a 2022 platil opak (v roce 2022 se v našich domovech loupilo více než v roce 2021).

Majitelé rodinných domů, pozor!

Jedna věc je počet evidovaných vloupání do našich domovů, druhou finanční vyjádření těchto nekalých skutků. Zatímco u víkendových obydlí je rok 2023 v porovnání s rokem 2022 zhruba stejný, u bytů je finanční vyjádření škod zhruba o 10 procent vyšší v porovnání s rokem 2022.

A u rodinných domů se bavíme doslova o finanční katastrofě – nárůst škod přepočítaný na peníze je asi 30procentní. Celkem si tak zloději za loňský rok „polepšili“ asi o 387 milionů.

close info Tokoz / PČR zoom_in Průměrná škoda kvůli krádežím vloupáním se zvyšuje (v roce 2023 byla asi o 30 procent vyšší v porovnání s rokem 2022)

Jaká je šance na dopadení zloděje?

Odpověď zní – jak kde. Třeba v Praze je celková objasněnost vloupání do našich domovů asi 10 procent, naopak nejlépe si vede Jihomoravský kraj (přes 50 procent). V grafu si jistě všimnete, že velice dobře si stojí i Pardubický kraj, tedy ten, kde se vloni naše domovy nejméně vykrádaly.

Ale potěší, že objasněnost „krádeží vloupáním“ se mírně zlepšuje. U bytů asi o 0,7 procenta, u rodinných domů zhruba o 1,5 procenta a u rekreačních objektů přibližně o 4 procenta.

close info Tokoz / PČR zoom_in Přehled celkové objasněnosti krádeží vloupáním do našich domovů v roce 2023

Odborník radí

U rodinných domů a také u rekreačních objektů se nejčastěji uvádí tyto způsoby provedení vloupání: 1. rozbití, vypáčení či vytlačení skleněné výplně oken nebo terasových dveří, 2. otevřeným oknem (i ventilací), vstupními dveřmi, 3. přes přilehlý, méně zabezpečený vedlejší objekt (garáž, terasa a jiné).

„Rodinné domy, na rozdíl od bytů, nabízejí více cest dovnitř a nižší riziko odhalení. I zde přitom platí pravidlo pěti minut – pokud se zloděj do této doby nedostane dovnitř, pravděpodobně pokus vzdá. Právě těchto pět minut vydrží odolávat například zámková vložka ve III. třídě odolnosti nebo kvalitní petlice s odolným visacím zámkem,“ uvádí Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

Berme to jako zamyšlení, zda pro ochranu svého domova děláme opravdu maximum.

Zdroj: PČR, Tokoz