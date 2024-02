Stěhování na vesnici může být pro městského člověka pořádný šok. Tohle jsou věci, které musíte zvážit

close info Zinkevych/Freepik.com

Jana Truksová 11. 2. 2024 0:28 clock 4 minuty gallery

Stěhování z měst do menších obcí díky možnosti home office získává v posledních letech na popularitě. Předtím než se pustíte do tohoto významného životního kroku, je důležité zvážit několik faktorů. Připravili jsme pro vás několik tipů, na co si dát pozor před koupí nemovitosti mimo velká městská centra.

