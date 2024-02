Měli jste někdy chuť sníst kousek čokoládového dortu nebo sáček chipsů po emocionálně vypjaté situaci? Nejste sami. Studie ukazují, že stresující události aktivují systémy spojené s metabolismem, poznáváním a odměnou. Takže se začneme odměňovat…jídlem…

Krátkodobě může stres zastavit chuť k jídlu. Nervový systém vysílá zprávy do nadledvinek, aby pumpovaly hormon epinefrin (také známý jako adrenalin). Ten pomáhá spouštět reakci těla „bojuj, nebo uteč“, což je nastartovaný fyziologický stav, který dočasně pozastavuje chuť k jídlu.

Ale pokud stres přetrvává, je to jiný příběh. Nadledvinky začnou uvolňovat hormon zvaný kortizol, který zvyšuje chuť k jídlu. Jakmile stresová epizoda skončí, hladiny kortizolu by měly klesnout, ale pokud vypětí nezmizí – nebo pokud stresová reakce člověka uvízne v poloze „zapnuto“, kortizol může zůstat zvýšený.

Muži kouří, ženy tloustnou

Některé výzkumy naznačují rozdíl mezi pohlavími v chování při zvládání stresu. Ženy se častěji uchylují k jídlu, kdežto muži k alkoholu či kouření. A finská studie, která zahrnovala přes 5000 mužů a žen, ukázala, že obezita je spojena se stresovým stravováním u žen, ale ne u mužů.

Máte ve stresu hlad?

Ano, denně. • 58%
Občas si obalím nervy tukem • 33%
Nevím, co je stres. • 8%
Hlasovalo: 24

Stres, hormony a hlad

Zdá se, že hlad ovlivňuje i preference potravin. Četné studie prokázaly, že fyzická či emoční tíseň aktivuje chuť na sladké, tučné či kombinaci obojího.

Přejídání samozřejmě není jediné chování spojené se stresem, které dokáže přidat nějaká ta kila navíc. Vynervovaní lidé také špatně spí, méně cvičí a pijí více alkoholu, což vše přispívá k nadváze.

Záleží na načasování

Nejrizikovějším obdobím pro nájezdy na ledničku je večer. Noční přejídání lze zčásti omezit tím, že nebudete přes den hladovět. Připravte si do práce svačinky, abyste získali přehled o tom, kolik čeho sníte. Jestli ani to nepomůže, zaveďte si jídelní deník, do kterého si budete zapisovat vše, co za den zkonzumujete.

Nejrizikovějším obdobím pro nájezdy na ledničku je večer

Jak zvládnout přejídání ze stresu?

Už víte, že touha po jídle může být důsledkem stresu. Tak se zeptejte sami sebe: „Mám opravdu hlad?“ Než otevřete ledničku, chvíli počkejte a zkuste se uvolnit. Naučte se a využívejte k tomu některou z relaxačních technik, jako je jóga či tai chi.

Je-li vaše touha po gáblíku nezvladatelná, zkuste zdravější variantu. Nakrájejte jablko a potřete ho arašídovým máslem. Kombinace sacharidů, bílkovin a zdravých tuků uspokojí chuť na sladké i tučné a nezničí vám linii.

Než byste snědli celé balení sušenek či brambůrků, dejte si na talíř pouze porci velikosti svačiny. Mrkněte na balení, abyste viděli, jaká je velikost jedné porce, a držte se toho.

Za frází „stresové jedení“ je mnoho pravdy. Stres a hormony, které uvolňuje, nutí lidi k přejídání. Nervákům se v dnešním pološíleném světě nevyhneme, ale alespoň částečně můžeme ovládnout svou touhu po jídle vyvolanou emočním vypětím a s ní i přibírání na váze.

