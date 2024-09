Nemusíte zvládat náročné túry do kopců, a přesto si můžete užít neskutečně krásné vyhlídky. Pojeďte s námi do 4 měst a vychutnejte si unikátní výhledy z míst, která možná neznáte.

První tip na výlet zve do Jáchymova, druhý výletní tip láká do Třebíče. Naše třetí pozvánka je do Znojma a 4. tip na výlet vám připomene jednu z nejnovějších vyhlídek v Praze, která aspiruje na TOP 10 našeho hlavního města.

Pojedete do Jáchymova? Udělejte si více času a kromě lázní a města si užijte pohodlnou sedačkovou lanovku na Klínovec, z lázeňské části je to pěšky přes 3 kilometry.

Jáchymov: brána do Krušných hor

V lázeňském městě Jáchymov, kterému se říká brána nebo srdce Krušných hor, vám bude blaze. Tady před více než 100 lety byly založené první radonové lázně na světě, u nás nemají obdoby.

Jáchymov také patří na Seznam světového dědictví UNESCO, jako součást hornické krajiny. Lázně i samotné městečko jsou zasazené do nádherné přírody, obklopují ho lesy ze všech stran.

Jáchymov, lázeňský hotel Běhounek: vše podstatné uvidíte ze sluneční terasy, nachází se v 5. patře

Nejlepší jáchymovské vyhlídky

V Jáchymově najdete více parádních vyhlídkových míst, například při procházce Císařskou alejí nebo cestou z lázní ke Špitálnímu kostelíku. Nejhezčí výhled se podle autorky článku nabízí ze sluneční terasy lázeňského hotelu Běhounek (5. patro), odsud budete mít vše jako na dlani.

Uvidíte městečko s kostelem sv. Jáchyma, v pozadí Šlikovu věž (pozůstatek hradu Freudenstein), radnici ze 16. století, důl Svornost (nejdéle fungující důl ve střední Evropě), ale i některé lázeňské budovy a hlavně slibovanou záplavu lesů.

Třebíč: Masarykův funkcionalismus

Také město v podhůří Českomoravské vrchoviny je světové, na seznam památek UNESCO patří třebíčská bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť. Jak slavnou baziliku, tak židovskou čtvrť a větší část Třebíče podél řeky Jihlavy uvidíte z Masarykovy vyhlídky na Hrádku.

Funkcionalistická kamenná vyhlídka byla postavená v roce 1930, pod vyhlídkovou plošinou je prostornější vyhlídková terasa.

Další třebíčské vyhlídky

Na Třebíč se můžete podívat i z jiných míst. Třeba z vodojemu Kostelíček na Strážné hoře. Součástí vodojemu je výstava o třebíčském vodárenství. Další výhled vás čeká na starém Větrném mlýnu (jde o výjimečnou technickou stavební památku) nebo z věže při kostele sv. Martina.

Znojmo: s vínečkem u hradeb

Bývalé královské město nabízí mnoho architektonických lákadel, výtečná vína a spoustu jedinečných vyhlídek.

Například venkovní vyhlídková terasa zvaná Na Káře na středověkých městských hradbách slibuje, že spatříte i část Znojemského hradu, kostel sv. Mikuláše, rotundu sv. Kateřiny, Kraví horu nebo třeba Loucký klášter.

Znojmo, jen kousek odtud je vyhlídková terasa Na Káře (středověké hradby máte na dotek)

Další oblíbená vyhlídka je z Kraví hory, z vyhlídkové terasy Na Káře je to pár kilometrů. Moc hezké pohledy slibuje vyhlídková terasa zdejšího hradu. A ještě si užijte znojemské vyhlídky z hradebních věží, přehled najdete tady.

Praha: utajené vyhlídky

V areálu Pražského hradu v horní části Jeleního příkopu se skrývá Masarykova vyhlídka. Když tu budete, pocítíte ducha místa, tady totiž prezident T. G. Masaryk skutečně sedával pod lípou. Odsud si užijete Pražský hrad jinak, než ho znáte, dohlédnete i na Petřínskou rozhlednu, rovněž uvidíte Loretu.

A na závěr nabízíme lahůdku - novou vyhlídkovou terasu v centru Prahy, najdete ji v zábavním ráji zvaném House of Fun Prague. Terasa v 9. patře nově zrekonstruovaného bývalého obchodního domu Máj je dokonalá v tom, že uvidíte do všech stran stověžaté matičky měst. Lepší panoramatický 360stupňový výhled v centru Prahy nenajdete.