Zítra se k nám po 11 letech vrací Mistrovství světa v biatlonu. Ale už dnes si můžete užít slavnostní zahájení. A co pak, když okouknete závody a budete chtít v Novém městě na Moravě a v okolí zažít ještě něco víc?

Mistrovství světa v biatlonu, který patří mezi nejpopulárnější zimní sporty, proběhne od 7. do 18. února v nově zrekonstruovaném areálu Vysočina Areny. Skalní fanoušci zamáčknou slzu v oku při vzpomínce na rok 2013, kdy se MS v biatlonu u nás konalo naposledy. Ale nudit se tady nebude nikdo, ani my, kdo známe jen Gábinu Soukalovou a právě v tyto dny zavítáme do Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Chcete vědět, kterou galerií vás provede umělá inteligence, kde si vychutnáte pralinky z perníku nebo kde vám nabídnout originální bylinný likér? Pak dočtěte až na konec.

Připomeňte si aspoň kousek závodu smíšených štafet z MS 2013. Náš tým ve složení Vítková, Soukalová, Soukup a Moravec si odnesl bronz:

Zdroj: Youtube

Dnes slavnost, od zítřka se soutěží

Slavnostní zahájení mistrovství se odehraje dnes 6. 2. 2024 od půl sedmé, přijďte na Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě. Kromě Bratrů v tricku nebo zimní šou vás potěší písničky Evy Farne. Podrobný program MS v biatlonu včetně kulturních „vložek“ najdete tady. A pokud ještě nemáte kde složit hlavu, klikněte zde.

close info Vysočina Arena, Koruna Vysočiny zoom_in Vysočina Arena se předvede v celé parádě po zásadní rekonstrukci, Nové město na Moravě

Pro sportovce i zamilované

Závody v biatlonu se plánují zpravidla na odpoledne, takže máte dost času poznávat město a jeho okolí. Patrně vyrazíte na běžky, oblast Vysočina Areny je prošpikovaná trasami pro běžkaře. Sjezdaře čeká areál Harusák a ve městě je také lezecká stěna.

Dát si do těla můžete i v místních lázních, několik bazénů a řada wellness procedur už na vás čeká. Například 14. 2. 2024 na Valentýna nabízí slevu na zážitkové koupele. Běžkařské tratě a sjezdovky stejně jako koupání pod střechou si však užijete i jinde v okolí.

close info Koruna Vysočiny zoom_in Navštívit Městské lázně nemusíte jen s partnerem, ale třeba i s kamarádkou, Nové Město na Moravě

Co navštívit ve městě

V centru Nového města na Moravě najdete památkovou zónu. Abyste ji neprošli jen tak, podívejte se sem, co vše se dá vidět. Totéž platí pro kostel sv. Kunhuty, jeho jádro pochází ze 14. století. Tento svatostánek je výjimečný i z venku. Zdobí ho originální sgrafita na biblické motivy, stará skoro sto let a zabírající plochu 520 m2.

Podívat se můžete i do renesančního zámku, nyní slouží jako galerie, nebo do budovy bývalé renesanční radnice (dnes Horácké muzeum). Asi se nebudete divit, že nejvíce exponátů se zaměřuje na lyže a vůbec na „bílou stopu“.

Parádní architektura nejen ve Žďáru

Mistrovství světa v biatlonu je dobrou příležitostí k rozšíření obzorů. V nedalekém Žďáru nad Sázavou najdete hned několik magnetů, včetně Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře od věhlasného architekta barokní gotiky Santiniho. V sobotu 10. 2. přidává bonus navíc: mezi 10. a 16. hodinou se veřejnosti mimořádně otevře také brána Dolního hřbitova. Otevřeno má rovněž žďárský zámek s Muzeem nové generace.

Mezi nejromantičtější zříceniny u nás patří Zubštejn, najdete ho mezi obcemi Pivonice a Kobylnice, kdysi šlo o sídlo pánů z Pernštejna. Hezkou vycházku si užijete také ke zřícenině Skála (Starkov, Štarkov) nedaleko Nového Jimramova. V obou případech se posunete v čase až do 14. století.

close info Roman Šulc zoom_in Dolní hřbitov, Žďár nad Sázavou

Místo fotky zážitek. A na dojezd!

Z výjimečných zážitků přidáváme ještě několik tipů. Když se počasí umoudří a bude opravdová zima, můžete zkusit lezení po nejvyšší umělé ledové stěně v ČR ve Víru. Nebo atraktivní rybolov na dírkách. A bez ohledu na počasí si užijí vaše oči i chuťové buňky:

Sklárna Svoboda, Karlov, exkurze, 12. 2. až 16. 2.

Skelmistrovský dům, Křižánky - České Milovy, expozice českého sklářství od 17. do 21. století (dost možná jde o první galerii, kterou vás provede umělá inteligence)

Food festival, Žďár nad Sázavou, 10. 2.

Žďár nad Sázavou, 10. 2. Milovské perníčky a perníkové pralinky, České Milovy – kavárna, pátek až neděle

Tradiční bylinný likér nejen na žaludek Kadovánek, Kadov – hostinec, otevřeno denně

