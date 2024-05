Plánujete výlet s dětmi a nevíte, kam se vydat? Podívejte se na náš výběr nejlepších zábavních parků v Česku, které nabízí spoustu her, dobrodružství, ale také poznání. A jako bonus přidáváme přehled míst, kde najdete dinoparky.

Když je venku hezky, byla by škoda chodit s dětmi do kina. Nelamte si hlavu s vymýšlením programu a vezměte děti do některého venkovního zábavního parku, kde si vyhrají do sytosti. Tady máte seznam těch nejlepších.

Podívejte se, kde zabavíte děti i v centru Prahy:

Praha: Areál Vltavanů 229

Parádní lanový a "prolejzačkový" park, také balanční prvky, skluzavky, ale i opičí dráhu nebo lezecké stěny najdete ve volnočasovém areálu pro malé i velké děti na Praze 4. Areál Vltavanů 229 má otevřeno denně, vstup je zdarma a jako bonus nabízí pozorovat z nejvyšších bodů parku i vlaky, které projíždí stanicí Braník.

close info Ivan Čermák, DDM Praha 4 Hobby centrum 4 zoom_in Praha: volnočasový areál Vltavanů 229 má vstup zdarma

Písecko: Zeměráj

Výjimečný přírodní park najdete nedaleko obce Kovářov (z této obce byste sem také měli přijet). Zeměráj slibuje 9 hektarů zábavy, včetně archeoskanzenu rané středověké vesnice nebo archeologického a paleontologického naleziště.

Děti se vydovádí na mnoha přírodních hřištích, můžou si zkusit některou z více než stovky her. A také například výrobu nádoby z hlíny na hrnčířském kruhu, mletí mouky nebo střelbu z luku. Společně se projděte velkým bludištěm ze smrkových kůlů i stezkou naboso.

close info Zemeraj.cz zoom_in Zážitkový park Zeměráj slibuje spoustu dobrodružství a výlety do minulosti

Oslavany: Permonium

Historie těžby uhlí přetavená na zážitky se jmenuje Permonium, tento zábavní park se nachází v areálu bývalého dolu. Zdejší bludiště napodobuje chodby v dole, děti se seznámí s důlním jezerem, ale také se sopkou, s pralesem a dalšími atrakcemi včetně lanového centra.

Součástí návštěvy je interaktivní hra, při níž děti plní různé úkoly. Pro některé potřebují fyzičku, jindy musí mít pro strach uděláno, ověří si také svoje dovednosti a vědomosti.

Dolní Morava: Mamutíkovy parky

Z obce Králíky v Pardubickém kraji je to něco málo přes 10 km do centra zábavy v Horském resortu Dolní Morava. Pod dohledem 13 metrů vysokého modelu mamuta (jde o největší napodobeninu mamuta na světě) můžou dovádět nejen děti.

Čeká je vodní ráj (včetně plavby na voru), lesní království (prolézačky, skluzavky a jiné radosti) i ochutnávka Divokého západu (kdo chce, může zkusit třeba rýžování zlata).

close info Dolnimorava.cz zoom_in Mamutíkovy parky: vodní ráj

Milovice: Mirakulum má i hrad

Mirakulum je patrně největším otevřeným herním parkem pro děti v České republice, kterému podléhají i dospělí. Unikátní je díky obrovskému lanovému centru v lese, vodnímu světu a dřevěnému hradu s vysokými věžemi, odkud budou mít ti nejmenší parádní výhled po celém areálu. Součástí Mirakula je také autodrom, obří prolézací věž, neméně obří houpačky, trampolíny a jiné zdroje zábavy. Potěší i pravidelná hudební a divadelní představení.

close info Sasenki / Shutterstock zoom_in Milovice: Zábavně-herní park Mirakulum má dokonce i hrad

Bylany, Chrášťany: Zábavní park Bylandia

Záchytným bodem je město Český Brod, odsud to máte do Bylan asi 4 km. V Bylandii se spojuje soukromá zoologická zahrada s lanovým centrem, dětskými hřišti a dalšími hracími prvky jako tobogány, skluzavky nebo houpačky. Větší děti a dospělé bude bavit i muzeum historických vozidel.

Více míst: Dinoparky

Vrátit se do dávné historie a prozkoumávat svět dinosaurů díky modelům v životních velikostech můžete prostřednictvím našich dinoparků. Najdete je v Plzni, Praze, Liberci, Vyškově a v Ostravě. Součástí dinoparků jsou také 3D kina.

A kdybyste byli v pražském dinoparku a děti chtěly jít ještě jinam, zajeďte do Dinosauria Museum Prague, které je součástí zábavního a outletového centra POP Airport.

Zdroj: vltavanu229.cz, zemeraj.cz, permonium.cz, Mamutíkovy zážitkové parky, Mirakulum, Bylandia, Kudy z nudy