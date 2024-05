Chcete mít Vánoce kdykoliv v roce? Inspirujte se Evou Pavlovou, manželkou našeho prezidenta Petra Pavla, a dopřejte si exkurzi ve sklárně Koulier na Hlinecku. Tady totiž zachraňují tradici - vyrábí foukané skleněné ozdoby.

Zatímco mistři sklářského řemesla se to učí řadu let, manželka prezidenta Eva Pavlová měla na vyfouknutí skleněné vánoční baňky omezený čas. Ale nebála se a zkusila to. Po testu zručnosti ještě absolvovala exkurzi ve výrobě. A totéž můžete zažít i vy, sklárna má dveře otevřené pro každého, koho to zajímá.

Proč čekat až na Vánoce? Podívejte se teď, jak se vyrábí skleněné, ručně foukané ozdoby:

Zdroj: Youtube

Radost celý rok

Tradiční, ručně vyráběné skleněné ozdoby máme spojené hlavně s časem Vánoc, ale radost z foukané nádhery si můžete dopřávat celoročně. Například i v podobě netradičních skleněných květin. Neslibujeme, že seženete stejnou kytici, jakou dostala Eva Pavlová, ale výběr je veliký. Co třeba magnolie, růže, pivoňka, kejklířka…

close info Koulier zoom_in Zleva: spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková a manželka našeho prezidenta Eva Pavlová myslí na Vánoce už v květnu

Nicméně i na nejhezčí svátky v roce je třeba chystat se dopředu. Manželka prezidenta navštívila sklárnu Koulier zrovna v den, kdy tady dokončili adventní kalendář pro letošní Vánoce.

close info Koulier zoom_in Ručně foukané skleněné květy budou dělat radost celý rok

České sklo je světové

Naše země je v ruční výrobě skla světová, což bylo koncem loňského roku potvrzeno i oficiálně: patří na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO (jde o zápis několika zemí včetně České republiky).

U nás má ruční výroba skla velice bohatou tradici, čítající možná i tisíc let. Kromě výrobků vzniklých u sklářské pece na seznam UNESCO patří také další skleněné produkty, třeba i ty zhotovené nad kahanem.

close info Koulier zoom_in Manželka prezidenta se zaměstnanci a majiteli české sklárny Koulier, která vyrábí tradiční vánoční ozdoby

Zveme vás na festival labutí

Přijeďte se do sklárny podívat, projděte si výrobnu, koukněte se mistrům a mistryním pod ruce a zkuste si některé ozdoby nadekorovat. A přitom si vzpomeňte, že než se foukač/ka ozdob naučí perfektně zvládnout samotný tvar koulí, uběhne dobře rok, možná i delší čas. Majstrštykem je pak ozdoba ve tvaru labutě, zručným rukám trvá asi 3 minuty, než labuť vyrobí.

A právě skleněným labutím tady věnují celý festival, který začíná 28. 6. a potrvá do 6. 7. Kdo chce, může přímo na místě spočítat, zda se festivalu zúčastní unikátních 3333 skleněných labutí ve 111 různých dekorech.

Zdroj: koulier.cz, muniga