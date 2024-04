Kdyby se v Česku pořádala soutěž Miss mumie, staroegyptská krasavice Hereret by patrně zvítězila. Dodnes se považuje za nejpůvabnější mumii u nás, kterou společně s dalšími raritami aktuálně můžete vidět ve městě stříbra.

Představujeme vám opravdu výjimečnou krásu. Staroegyptská mumie Hereret, česky Květina, běžně odpočívá v muzeu v Moravské Třebové, to se ale rekonstruuje. Proto se moravskotřebovská egyptologická sbírka v čele s Hereret dočasně přestěhovala do Kutné Hory. Přijeďte se podívat.

Podívejte se do muzea v Moravské Třebové, kde Hereret běžně "bydlí":

Zdroj: Youtube

Životopis Hereret

Jde o ženu ve věku 20 až 30 let, která patřila do lepších společenských kruhů. Její stáří se odhaduje kolem 3000 let a pochází z oblasti kolem Lahúnu v Egyptě (když pojedete prstem po mapě, Lahún najdete dole pod Káhirou). K nám se mumie dostala díky mecenáši Ludwigu Holzmaisterovi, který ji koupil v Egyptě před více než sto lety. A v roce 1912 ji společně s dalšími staroegyptskými památkami věnoval muzeu v Moravské Třebové.

close info René Volfík zoom_in Staroegyptská mumie Hereret je hlavní hvězdou egyptské výstavy nyní v Kutné Hoře

Co má místo postele

Zajímavá je nejen sama Hereret, ale i prostor, v němž odpočívá. Ostatky mladé ženy jsou uložené ve dvou cedrových rakvích, ale ještě ji chrání takzvaná kartonáž, nádherně ozdobená (neboli obal skládající se z použitého textilu a papíru, zbytků dřeva a dokonce i štuku).

Příběh Hereret, která je také první mumií u nás, jež má 3D portrét díky vizualizaci, zažijete na výstavě Ve stínu pyramidy v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře. „Téma starého Egypta považujeme za velmi prestižní a vzhledem k rekonstrukci Městského muzea v Moravské Třebové můžeme teď jejich celou egyptologickou kolekci ukázat i u nás. S ní vystavujeme také další pozoruhodné starožitnosti a amulety pocházející z našich vlastních sbírek a ze sbírek Náprstkova muzea v Praze,“ na výstavu zve Lenka Mazačová, ředitelka Českého muzea stříbra.

close info Volfik R. zoom_in Lenka Mazačová s Hereret, nejkrásnější staroegyptskou mumií u nás

Kdy a kam přesně vyrazit

- Výstava Ve stínu pyramidy potrvá zhruba do listopadu 2025.

- Přijďte do budovy zvané Hrádek v Barborské ulici v Kutné Hoře, kde je hlavní expozice Českého muzea stříbra a středověký důl.

- Kromě svého největšího lákadla, nejkrásnější staroegyptské mumie u nás, uvidíte přes 130 starověkých exponátů.

- Díky mumii kutnohorské muzeum chystá i speciální příměstské tábory v létě, ale podívejte se také na další doprovodný program.

Zdroj: cms-kh.cz, Muzeum Moravská Třebová