O Muzeu rekordů Pelhřimov jste už určitě slyšeli. Má otevřeno i o Velikonocích a můžete v něm vidět spoustu rarit. Včetně miniaturních, nebo naopak obřích kraslic, nejstarší řehtačky nebo unikátních pomlázek. A jedna z nich je i z vousků vydry.

Už máte hotové kraslice? Určitě jsou krásné, ale ty pelhřimovské jsou ještě výjimečnější. V Muzeu rekordů Pelhřimov uvidíte například nejmenší malované kraslice i nejmenší kraslice zdobené voskem. A co ještě?

Když už v Pelhřimově budete, určitě se podívejte na další rarity:

Mini vajíčka

V pelhřimovském „rekordním“ muzeu mimo jiné spatříte kraslice zdobené voskem. Ale tyhle jsou opravdu maličké, ta nejvíce mini měří na výšku 18,5 mm. Vytvořila je Šárka Libjaková z Litoměřic (vosk nanášela špendlíkovou hlavičkou). Další miniaturní kraslice pochází od Jarmily Brhlíkové. Nejmenší vajíčko zdobené modrou tuší delftským vzorem je vysoké 15 mm.

close info Muzeum rekordů Pelhřimov zoom_in Obří kraslice z javorového dřeva je 104 cm vysoká a po dozdobení váží více než 60 kg

Maxi kraslice

Dokážete si představit, že byste vytvářeli kraslici přes 2 roky? Přesně to udělal Antonín Hájek. Jeho unikátní více než metrová kraslice je z javoru, na tvorbu ornamentů použil dlátko, do ornamentů ještě nalil roztavený cín a vše zahladil. Podívejte se do fotogalerie a zjistíte, kolik váží.

Mezi výrobně složité patří i největší keramická kraslice u nás. Váží 20 kilo, měří 67,5 cm a její vypálení se povedlo až na 4. pokus. Další raritou je vejce samice pštrosa afrického, váží 2,455 kila.

Unikátní pomlázky

Začněme největší pomlázkou, která měří 583 centimetrů. Ovšem kromě ní vás překvapí další rarity, včetně pomlázky z kočičích vousků. „Upletl ji Jan Břicháček, měří 53 milimetrů a vousky patřily jeho kočce Žofce. Doslechl se to i Václav Pavlík. Ten má doma vydru, a aby udělal panu Břicháčkovi radost, nasbíral její vousky. Přinesl nám je do Pelhřimova, abychom je Janu Břicháčkovi poslali a ten z nich upletl další výjimečnou pomlázku,“ vysvětluje Josef Vaněk z agentury Dobrý den a Muzea rekordů Pelhřimov vznik jedné rarity.

close info Muzeum rekordů Pelhřimov zoom_in Václav Pavlík s vydří samičkou Bertou a pomlázka z jejích, tudíž vydřích vousků

Nejstarší řehtačka

Kdysi se na vesnici chodilo s řehtačkami vcelku běžně. Jejich zvuk v tomto čase vlastně supluje kostelní zvony, které několik dnů před Velikonocemi „odlétají do Říma“ (nezvoní). Nádhernou, dnes už památeční a zdůrazněme - stále funkční řehtačku vyrobil Josef Wurm před rokem 1942. Řehtačku zapůjčil Jan Bízek.

Zdroj: Muzeum rekordů Pelřimov