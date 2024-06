Dopřejte si nostalgické jízdy starými vlaky, výlet rychlovlakem za růžemi, navštivte nejlepší železniční muzeum u nás a ještě si s dětmi užijte modelová kolejiště s parádními mašinkami. Slibujeme zábavu pro celou rodinu za každého počasí.

V Praze o víkendu lilo jako z konve, bylo to u vás stejné? Za deště je ideální někam se schovat, aspoň na chvíli. Ale nemusíte sedět doma, kdyby lijáky pokračovaly, s vláčky modelovými i těmi skutečnými ubíhá čas mnohem příjemněji. Zveme děti i dospělé, prostě celou rodinu na parádní jízdu. Kdy a kam?

Podívejte se, jak to vypadá u železničních modelářů na Praze 4, kam vás zveme na 9. června. Objednat se ale musíte předem, tak to neprošvihněte:

Zdroj: Youtube

Mega prostor: Království železnic

Tři patra mašinek najdete v Království železnic na Praze 5. Hlavním lákadlem je obří kolejiště rozložené na ploše asi 600 m². Zaujmou také záběry mini kamer v lokomotivách vláčků, které vás v mini verzi provezou několika našimi kraji. Železniční síť Království železnic je opravdu hustá, najednou tu jezdí 80 až 90 vlakových souprav.

Zkusit můžete i simulátory, a to nejen motorového vlaku, ale taky autobusu nebo metra. A děti si určitě sestaví něco pěkného z legendární stavebnice Merkur nebo si užijí jinou zábavu. Doporučujeme: Vstupenky si objednejte online, pak stojí méně.

close info Picasa, Království železnic zoom_in Království železnic v Praze, pohled na kolejiště

Komorní, ale od srdce: Kolejiště v DDM

Další skvělou akci pro veřejnost už 9. 6. připravují železniční modeláři z DDM Praha 4. Dvakrát ročně nelení a v několika místnostech sestaví parádní modelové kolejiště. „Máme digitální ovládání lokomotiv, které umožňuje individuální řízení každé lokomotivy jedním strojvedoucím. Jezdíme podle předpisů skutečných drah, nebo se o to alespoň snažíme. Mezi stanicemi máme telefony, výpravčí si nabízejí a odhlašují vlaky telefonicky. Zatím jsou v provozu 3 stanice," uvádí Aleš Tvrdý z kroužků železničních modelářů v Hobby centru Praha 4.

A pokud by vám jména stanic připomínala reálná místa, nemýlíte se. Například stanice Ledeč je přesným modelem skutečné stanice Ledeč nad Sázavou. Nutné: Na akci si rezervujte místa předem do 4. 6. 2024

close info Aleš Tvrdý zoom_in Parádní modelové kolejiště pro vás chystají v DDM Praha 4 - Hobby centru už 9. 6.

Na výlet s Hurvínkem

Baví vás nostalgické jízdy historickými vlaky? Tak nasedněte 7. 6. v Šumperku a svezte se elektrickým Pantografem do Hradce Králové. Nebo přijďte v sobotu 8. 6. a vyrazte z Hradce Králové směr Šumperk. Ale Pantograf vás dokáže svézt i 8. 6. v okolí Pardubic a Hradce Králové. Na cestě vás čeká novinka: nová zastávka Pardubice centrum. A ještě pozvánka do rosického železničního muzea (má otevřeno o sobotách).

close info ČD zoom_in Užijte si nostalgickou jízdu. Legendární motoráček Hurvínek vás odveze za zážitky například 8. 6. 2024

Nebo se uvelebte v legendárním motoráčku Hurvínek, který si to namíří rovněž 8. 6. z Pardubic přes Chrudim do Slatiňan a zpět. Chcete jet někdy jindy? Tady máte přehled nostalgických jízd.

Pendolinem za růžemi

Kdo plánuje už delší čas výlet Pendolinem a stále hledá důvod, jeden mu nabídneme. O víkendu 8. a 9. 6. se v olomouckém rozáriu připravuje festival růží. Naše 2. největší rozárium má více než 50letou tradici, zabírá asi 3,5 hektaru a přivonět si můžete k více než 3000 keřů různých růží. Součástí akce Vyznání růžím jsou komentované prohlídky, floristické show, zábava pro děti a jiné radosti.

close info Jan Krčmář zoom_in V Olomouci se o víkendu 8. až 9. 6. chystá festival růží ve zdejším rozáriu. Spočítáte, zda uvidíte až 3000 růžových keřů?

Budete mít dost času, abyste si růžový víkend opravdu užili, protože Pendolinem se dostanete do Olomouce pohodlně a rychle, například cesta z Prahy trvá něco přes 2 hodiny.

Kde mají nejvíc parních lokomotiv?

Fanoušci vlaků všech typů a velikostí vědí, že v Lužné u Rakovníka najdete naše největší železniční muzeum, přesněji Muzeum ČD. A také největší sbírku parních lokomotiv u nás, včetně Kafemlejnku, což je naše nejstarší parní lokomotiva, která ještě jezdí. A dále také staré motoráčky, dieselové a elektrické lokomotivy a jiné parádičky, bez nichž by to na dráze prostě nešlo.

close info ČD zoom_in Parní lokomotiva Velký bejček je jedním z technických unikátů, které můžete obdivovat v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka

Když do Lužné dorazíte o víkendu 15. až 16. 6. 2024, můžete nasednout do parního vláčku taženého právě Kafemlejnkem. A dojet do Rakovníka, Krupé nebo Řevničova, prostě užít si dráhu zase trochu jinak. A vůbec přitom nemusíte patřit mezi šotouše.

Zdroj: DDM Praha 4, kralovstvi-zeleznic.cz, ČD, flora-olomouc.cz