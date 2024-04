Neseďte doma, cestujte! Spoustu inspirace nabízí naše knižní tipy, které aspirují na bestsellery. Jak si užít delší cestu i krátký výlet? Neřešte kilometry, sbírejte zážitky.

Nemáte parťáka? Cestujte sami, minimálně v Česku to nebude žádný problém. Nový svět se vám otevře i na elektrokole, vyrazte za našimi nejbližšími sousedy do Polska, Německa, Rakouska či na Slovensko. A odvážní cestovatelé možná zamíří ještě dál, klidně i s rodinou, třeba do Latinské Ameriky. Přesně takové cesty nabízí naše 3 knižní tipy od zkušených českých cestovatelů.

Budete následovat našeho oblíbeného herce 60+, který chodí po hranicích České republiky?

U nás doma: Co stihnete do důchodu

Před pár lety šlo o nápad party kamarádů kolem Martina Úbla, dnes je Stezka Českem fenomén. Tak velký, že právě o ní běží v televizi dokument, kterým na vlastní nohy po hranicích naší země provází herec Mirek Vladyka. Odkud vyrazíte a kolik kilometrů dáte během jednoho dne nebo víkendu, je ale na vás.

Klidně si putování rozvrhněte tak, že to stihnete, než půjdete do důchodu. A komu nechybí zdatnost, tak třeba i později. Inspirujte se zážitky a zkušenostmi sepsanými v knize Stezka Českem – Nové příběhy. Vydala Jota.

close info Jota zoom_in Vlevo: Kniha Stezka Českem - Nové příběhy nabádá - sbírejte zážitky, ne ušlapané kilometry, i když půjdete po hranicích České republiky. Vpravo: Kdo s turistikou teprve začíná, ocení i 1. díl Stezky Českem, který vyšel v roce 2022

Za hranicemi: Elektrokolo prodlužuje výlety

Cestovatel a cyklista Ivo Paulík vyšlapal, co mohl, u našich nejbližších zahraničních sousedů, a teď vám vše předkládá na stříbrném podnosu. Knižní novinkou Na elektrokole přes hranice Česka (vydalo Universum), tedy do Polska, Německa, Rakouska a na Slovensko, se ale může inspirovat i klasický cyklista.

„Většina tras je naplánována jako okružní, podle možností s dobrou doplňující dopravní obslužností vlaky s bezproblémovou přepravou jízdních kol a také s možnostmi nabíjení e-kola,“ píše autor v úvodu.

Praktický tip: Abyste na cestách nebloudili, načtěte si z knižního průvodce do chytrého telefonu nebo cyklonavigace navigační QR kódy.

close info Universum, Grada zoom_in Vlevo: Knižní novinka Na elektrokole přes hranice Česka (do Polska, Německa, Rakouska i na Slovensko), vydalo Universum, vpravo: Cesty za oceán - dobrodružný průvodce Evy Záhrobské po Latinské Americe, vydala Grada

Dálky volají: S dětmi třeba i do Latinské Ameriky

Do Latinské Ameriky se řadí státy od Mexika až po Argentinu. A právě v Mexiku Eva Záhrobská propadla cestovatelské „latině“. Cestovat začala už za studií na vysoké škole, plynule pokračovala s partnerem a teď cestuje i s dvěma menšími dětmi. Bez cestovky, s batohy na zádech, po místech známých i těch, které nenajdete v běžných cestovatelských průvodcích.

Zkušenosti cestovatelky i její rodiny vám otevřou nové obzory. A i kdybyste se k daleké cestě nakonec neodhodlali, čtení knihy Cesty za oceán vás bude bavit. Vydala Grada.

