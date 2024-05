Lázně Luhačovice a.s. / Lázně Luhačovice a.s.

Když se řekne Luhačovice, každý si vybaví lázně. K jejich věhlasu kromě léčivé vody a nádherné okolní přírody přispěly i výjimečné stavby architekta Dušana Jurkoviče. Včetně areálu Slunečních lázní, který se po rekonstrukci opět otevírá veřejnosti.

Kouzelné lázeňské město Luhačovice je zasazené v údolí, jež obklopují kopce Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat. Půvabnou scenérii dotváří pohádková architektura Dušana Jurkoviče.

Věhlasný architekt je známý jako tvůrce lidové secese a jeho malebné stavby si nejde splést s žádnými jinými. Mezi ně patří i areál Slunečních lázní, kam vás zveme právě teď.

Luhačovice překračují hranice a čas díky našim třem mušketýrům, včetně architekta Dušana Jurkoviče:

Zdroj: Youtube

Návrat v čase

Počátkem 20. století architekt Dušan Jurkovič pro Luhačovice navrhl nebo upravil mnoho objektů, včetně Jurkovičova domu, vil Chaloupka, Valaška či Vlastimila, hotelu Jestřabí nebo Hudebního pavilonu.

K nim se po několikaleté odmlce znovu přidávají stavby v areálu Slunečních lázní, jejichž dominanty tvoří Vodoléčebný ústav a Říční a sluneční lázně. Obnovu jednotlivých objektů a okolí navrhl architekt Petr Všetečka.

close info Lázně Luhačovice a.s. zoom_in Sluneční lázně, jeden z luhačovických symbolů architekta Dušana Jurkoviče, se otevírají po rekonstrukci

Co se změnilo

Více než stoletý objekt Vodoléčebného ústavu nově nabídne výstavu zaměřenou na historii místa a tvorbu architekta Jurkoviče a také vám připomene hudebního skladatele Leoše Janáčka, který Luhačovice miloval a často navštěvoval.

„Dominantou hlavní prohlídkové trasy je zrestaurovaná Jurkovičova Odpočívárna vybavená replikami původního mobiliáře z roku 1902. Nechybí artefakty z původního mlýna, na jehož místě byl Vodoléčebný ústav vystavěn, ani autentický model znázorňující podobu areálu z roku 1910," vysvětluje Hana Felcmanová, ředitelka Slunečních lázní. Můžete se tu zdržet, jak dlouho chcete. Nebo si objednat komentovanou prohlídku.

close info Lázně Luhačovice a.s. zoom_in Sluneční lázně, jeden z luhačovických symbolů architekta Dušana Jurkoviče, se otevírají po rekonstrukci

Vykoupete se?

Bývalé Říční a sluneční lázně s plovárnou, vstupní budovou a kabinkami sice svým názvem lákají ke koupání, ale to není možné už od roku 1995. Co tu bude nyní? „Po rekonstrukci bazén nebude sloužit ke koupání, ale vzniká zde okrasný biotop,“ uvádí Hana Felcmanová. A dodává: „Kromě standardního návštěvnického využití by měl poskytovat zázemí pro konání kulturních akcí pro dospělé i děti, tematické dny a výstavy.“

Lázeňská sezona začíná

Oficiální otevření zrekonstruovaného areálu Slunečních lázní se plánuje na konec května, ale už teď se můžete projít Vodoléčebným areálem a v místní kavárničce si dát něco dobrého na zub. A také si užít slavnostní zahájení lázeňské sezony v Luhačovicích, potrvá od 10. do 12. 5. Program třídenního festivalu zdraví a veselí najdete zde.

