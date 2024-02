Plánujete svatbu a sníte o tom, že si řeknete své "ano" na místě jako z pohádky? Česká republika je plná nádherných lokací, které mohou z vašeho velkého dne udělat nezapomenutelný zážitek. Vybrali jsme pro vás 5 míst, která považujeme za nejkrásnější.

V posledních letech jsou v oblibě romantické svatby ve stodole, venkovském stavení, u starého mlýna, nebo na statku. A proč je tomu tak? Uvolněný styl, blízkost přírody, odhalená cihla, dřevěné trámy a závan historie vytváří atmosféru, která udělá každou svatbu nezapomenutelnou. Užít si pohodový svatební den plný zábavy se svými hosty je snem každého svatebního páru. A přesně to zde i najdou. Inspirujte se naším výběrem rustikálních svatebních míst. Třeba objevíte ideální lokalitu i pro svou svatbu.

1. Chateau Mcely

Mcely mají kouzlo v každém ročním období a jakémkoliv stylu. Co tak boho svatba v zimě se svařákem a vánoční dekorací? Nebo svatba a letní party s barbecue u jezírka nebo na louce?

Ubytuje se zde celkem 55 osob ve 24 pokojích. Odpočívat také můžete v prezidentském apartmá Agape se dvěma ložnicemi. Do restaurace se vejde až 100 osob, a pokud by vás bylo více, je možné objednat zahradní stan. Svatbu tu ale neuspořádáte bez využití cateringu a ubytování, a jestli chcete živou hudbu a DJ, je nutné si zámek pronajmout. Ceny za svatbu se zde pohybují od 28 tisíc do 300 tisíc Kč. Záleží na tom, jaký balíček si vyberete.

2. Stodola Suška

Stodola Suška se nachází v malebné obci Kravsko na Znojemsku a nabízí kompletní svatební servis od zajištění prostoru přes obřad a hostinu včetně dekorací a květinové výzdoby až po catering a dort. Nabízené komplexní služby vám ušetří spoustu času a energie, stejně tak kompletní svatební catering včetně nápojů a alkoholu, profesionální obsluhy a stylového ubytování. To vše zajistí hladký průběh vašeho svatebního dne včetně tradičních svatebních zvyků.

3. Mlýn Davídkov

Přímo pohádkové prostředí pro uskutečnění svatebního dne najdete necelých 40 km od Prahy. Mlýn Davídkov se nachází v malebném údolí, uprostřed chráněné oblasti. Jedná se o historický objekt ze 14. století, citlivě zrekonstruovaný a zmodernizovaný. Pro svatební hostinu a následující svatební veselí jsou připraveny prostory pro až 160 hostů. Prostředí Mlýna Davídkov je ideálním místem pro uskutečnění originální a nevšední svatby, navíc daný termín je rezervován vždy pouze pro jedinou svatbu, tudíž nebudete nikým rušeni.

4. Náš Mlýn

Kousek od Olomouce se nachází Náš Mlýn. Kouzelné místo pro váš nezapomenutelný den. Bez stresu a bez zbytečných věcí kolem. Obklopení pouze přírodou a těmi nejbližšími. Svatby lze uspořádat celoročně. Prostory stodoly jsou ideální pro středně velké svatby (80 hostů). V chladných měsících je však kapacita omezená (60 hostů), aby vám to bylo pohodlné. Obřad můžete uspořádat kdekoliv v prostorách mlýna.

5. Mlýn Sedlec

V nejjižnějším cípu Moravy leží kouzelný kraj lužních lesů, zámků, kolonád, soch a lesních chrámů. Malebná krajina protkaná vinicemi a vinnými sklípky se táhne Lednicko-valtickým areálem a volně navazuje na chráněnou krajinnou oblast Pálava. Uprostřed tohoto území se nachází nově zrekonstruovaný Mlýn Sedlec s restaurací a ubytováním.

