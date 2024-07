Objevujete rádi netradiční místa a zároveň jste fanoušci Harryho Pottera? Připravili jsme pro vás seznam 5 kouzelných viaduktů v Česku, které vypadají jako z pohádky.

1. Viadukt Žampach

Každý, kdo se vydá na výlet Posázavským pacifikem z Prahy do Jílového, je okouzlen nádhernou přírodou, která místy připomíná divoké skály „amerického západu“. Střídající se rokle a tunely před koncem trasy korunuje druhý nejvyšší kamenný železniční most ve střední Evropě – Žampašský viadukt. Most je vyroben z hrubozrnné žuly a tvoří celkem sedm oblouků.

Jedná se o nejvyšší kamenný most postavený v Čechách. Masivní stavbu o délce necelých 110 metrů stavělo denně 200 dělníků z Itálie, kteří měli zkušenosti s podobnými projekty v Alpách. Výška mostu je 41,5 metru.

Podívejte se na viadukt Žampach níže ve videu:

Zdroj: Youtube

2. Novinský viadukt

Na železniční trati Liberec-Česká Lípa v údolí říčky Rokytky ve vesnici Novina u Kryštofova Údolí se nachází mohutný kamenný železniční viadukt, který připomíná most, po kterém se proháněl vlak do Bradavic v Harrym Potterovi.

Viadukt je dlouhý 202 metrů a nejvyšší pilíře dosahují výšky 27 metrů. Má čtrnáct půlkruhově zaklenutých oblouků o rozpětí 12 metrů. Na stavbu byl použit diorit, vytěžený při hloubení tunelu této trati pod Ještědským hřebenem. Obklad a parapety jsou z liberecké žuly.

Více o Novinském viaduktu se dozvíte níže ve videu:

Zdroj: Youtube

3. Perninský viadukt

Nejvýše položená železniční stanice a viadukt v Perninku je náročnou technickou stavbou, kterou naleznete na úseku železniční trati, která spojuje Karlovy Vary s Potůčky. S nadmořskou výškou 902 metrů je nádraží po šumavské Kubově Huti druhou nejvýše položenou železniční stanicí na našem území.

Perninský viadukt je tvořen šesti oblouky. V nejvyšším bodě dosahuje výšky 20 metrů. Jedná se o nejvýše položené dílo svého druhu Českých drah.

Prohlédněte si železniční viadukt Pernink více zblízka:

Zdroj: Youtube

4. Viadukt Ivančice

Viadukt u Ivančic, kterému se přezdívá také Bránický železňák, je most s pěti litinovými pilíři o celkové délce 373,5 metru a hmotnosti cca 1 600 tun.

Most sloužil až do roku 1979, kdy byl uzavřen a nahrazen mostem podobné konstrukce v těsné blízkosti starého mostu. V roce 1991 už je stav mostu uváděn jako havarijní, stále se ale nenašly možnosti, jak tento stav řešit. Torzo mostu je i nadále technickou památkou a jeho část stále chátrá.

Více o viaduktu Ivančice:

Zdroj: Youtube

5. Sychrovský viadukt

Sychrovský viadukt je patrový kamenný železniční viadukt nacházející se poblíž obce Sychrov. Překonává široké údolí Mohelky. Kamenný viadukt je 32 metrů vysoký, 11 metrů široký a jeho osm oblouků dosahuje rozpětí 9,5 metru.

Prohlédněte si krásný viadukt u Sychrova níže ve videu:

Zdroj: Youtube