Česká tradice: Podívejte se, jak to vypadá ve sklárně a jak se vyrábí to, co má doma spousta lidí

Marcela Škardová 25. 5. 2024 clock 2 minuty gallery

Nedělní díl televizního pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli vás zavede do sklárny v Jizerských horách. A kdyby vám vyhládlo, uvařte si třeba švestkovou omáčku. Nebo Krakonošovy drny. Tušíte, o čem je řeč?

