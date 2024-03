Poznat toxické přátelství není jednoduché. Začne skvěle, máme pocit, že si rozumíme. Postupem času se ale začne vyvíjet špatným směrem a necítíme se s druhým dobře. Jak poznat, že je přátelství falešné, a hlavně jak takové přátelství v klidu ukončit, když už to dál nejde?

Základem zdravého přátelství je vzájemný respekt a podpora. Když se začnou objevovat známky chování, které tuto rovnováhu naruší, může být čas zamyslet se, zda má tento vztah cenu. Člověk, který neustále podkopává vaše sebevědomí a hází stíny na vaše úspěchy, vám do života nepřinese nic dobrého. Jak toxické přátelství poznáte?

1. Kašle na vaše názory a hranice

Svůj názor vnímá jako jediný správný. Bude vás o něm přesvědčovat a vymlouvat vám, co si myslíte. Nebo vás to ani nenechá doříct. Bude vám dávat rady do života, o které nestojíte, a zpochybňovat, co děláte, pokud to není v souladu s jeho vlastním přesvědčením.

2. Pořád vás kritizuje

Ve zdravém přátelství jeden druhého nekritizuje, ale snaží se mu pomoct. Například místo „Zase ten pohovor nevyšel? Já ti říkal/a, že si máš to CV upravit a obléct si něco jiného," řekne „Příště to určitě vyjde. Můžu ti pomoct se připravit? Co třeba zajít koupit něco na sebe, ať se cítíš sebevědoměji, a kouknout společně na tvoje CV, ať ho vyladíme?" Vždy s vámi bude mluvit tak, aby vás to neranilo, a nebude se vás snažit měnit.

3. Emocionálně vás vydírá

Možná někdy nemáte čas rychle odepsat a po chvíli už vám v telefonu přistane vyčítavá zpráva ve stylu „Zase na mě kašleš?" nebo „Tak díky za odpověď" apod. Jestli ve vás ten druhý jakkoliv vzbuzuje pocity viny nebo strachu, jde o emocionální vydírání.

4. Soutěží s vámi a chce být lepší než vy

Jakmile se vám něco povedlo nebo jste si třeba něco nového pořídili, nesnese pomyšlení, že za vámi zaostává. Hned to musí napravit. V horším případě se to může týkat i protějšků. Když se vám někdo líbí, začne s ní/ním flirtovat, nebo vás naopak zesměšní.

5. Není tady pro vás, když ho potřebujete

Pokud má problém, hned vám volá, abyste to probrali, nebo rovnou pomohli s řešením. Vaše problémy ale zlehčuje a snaží se od nich odvést řeč. Nenechá vás se vypovídat, nebo vám rovnou řekne, že nemá zrovna čas.

6. Nepřeje vám vaše úspěchy

Špetka zdravé závisti neuškodí, praví přátelé si své úspěchy ale vždy přejí a radují se společně. Někdy to tak na první pohled vypadá i u toxických kamarádek, všimněte si ale, jestli po čase neuslyšíte větu typu: „Já bych povýšení ani nechtěla. U nás v kanceláři mám pohodu, zato ty teď budeš strhaná."

7. Neustále žádá laskavosti, ale sám/a pro vás nic neudělá

Jednoduše pořád dáváte, ale nic nedostáváte. V přátelství je důležitá rovnováha. Když si uvědomíte, že to není vzájemné, možná je čas přehodnotit, zda stojí za to v tomto přátelství setrvávat.

Kdy stojí za to o přátelství bojovat

Toxické chování nemusí nutně znamenat, že vám chce člověk ublížit. Možná se k vám chová jen tak, jak to viděl doma. Připadá mu to zkrátka normální.

Emocionální upír aneb Vydejte se na útěk

Identifikujte toxické chování: Udělejte krok zpět a zamyslete se, jaké konkrétní chování je toxické a škodí vám.

Udělejte krok zpět a zamyslete se, jaké konkrétní chování je toxické a škodí vám. Promluvte si: Buďte upřímní a řekněte, jaké konkrétní chování vám ubližuje. Možná si ten druhý ani neuvědomuje, jaké škody svým jednáním způsobuje.

Buďte upřímní a řekněte, jaké konkrétní chování vám ubližuje. Možná si ten druhý ani neuvědomuje, jaké škody svým jednáním způsobuje. Stanovte hranice: Dejte jasně najevo, jaká chování odmítáte, a stanovte si hranice. Pokud se něco opakuje, buďte připraveni jednat podle stanovených hranic.

Dejte jasně najevo, jaká chování odmítáte, a stanovte si hranice. Pokud se něco opakuje, buďte připraveni jednat podle stanovených hranic. Buďte připraveni odejít: Pokud se chování nezmění a vám to i nadále ubližuje, nebojte se toto přátelství ukončit. Vaše duševní zdraví je důležitější než jakékoli přátelství.

Toxické přátelství může být obtížné rozpoznat, a dokonce těžší ukončit. Na prvním místě by ale měla být vaše pohoda. Je proto zejména ve vašem zájmu mít kolem sebe podporující a zdravé vztahy, protože právě ty jsou klíčem ke šťastnému životu.

