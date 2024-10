Přední český architekt, urbanista a pedagog prof. Ing. arch. Roman Koucký získal ocenění za mimořádný přínos architektuře – cenu Architekt roku 2024. Čestné uznání poroty pak obdržel architekt a památkář, autor odborných publikací Karel Kuča. Slavnostní večer s předáváním cen se konal 30. září 2024 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Udělena byla také cena Architekt obci 2024, kterou si převzal městský architekt Kolína David Mateásko. V rámci předávání ocenění proběhlo rovněž vyhlášení ceny INTRO AWARD, již si odnesli autoři Štvanické lávky v Praze Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. K poslechu zahrál houslista Pavel Šporcl.

Cenu Architekt roku vypsala již po šestnácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury.

Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. „Cena poukazuje na konkrétní tvůrčí anebo organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitního prostředí. Může se jednat o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační nebo popularizační činnost,“ říká Martin František Přívětivý, místopředseda představenstva a generální ředitel ABF, a. s.

Do finále letošního ročníku soutěže postoupilo celkem pět známých jmen, ať už jednotlivců, nebo ateliérů:

Atelier bod architekti / Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

Ellement architects / Hana Maršíková, Jitka Ressová, Kateřina Kočová, Jan Pavézka

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI / Lukáš Ehl, Tomáš Koumar

Tomáš Hradečný

Roman Koucký

Složení odborné poroty

Komplexní přístup k tvorbě, vliv na vznik kvalitních staveb i prostředí a zároveň profesní a morální integritu posuzovala u jednotlivých osobností odborná porota, která se skládala z předchozích laureátů ceny Architekt roku: Zdeněk Fránek, Petr Stolín, Stanislav Fiala, Ladislav Kuba a Tomáš Pilař a loňský vítěz Ivan Kroupa. Porotci se shodli, že letošním laureátem ocenění Architekt roku se stane vynikající architekt, urbanista a pedagog Roman Koucký.

Cenu Architekt roku 2024 v podobě sošky navržené členem poroty soutěže - architektem Zdeňkem Fránkem vyrobila společnost LASVIT. Romanu Kouckému předal ocenění loňský laureát Ivan Kroupa a předseda představenstva ABF, a. s., Pavel Sehnal. Dále mu poblahopřáli zástupkyně společnosti AVT Group Eliška Vlčková a Martin Verner, šéfredaktor časopisu INTRO, který zároveň uvedl videomedailon věnovaný vítězi. V medailonu se Kouckého tvorbu pokusila přiblížit přední česká fotografka architektury, která s tímto architektem spolupracuje více než 30 let - Ester Havlová, a také člen poroty soutěže, brněnský architekt Ladislav Kuba.

Architekt roku 2024 – prof. Ing. arch. Roman Koucký

Cesta profesora Romana Kouckého k architektuře je jiná, než je obvyklé – vedla od truhlářského řemesla přes střední průmyslovou školu stavební na Fakultu architektury ČVUT v Praze. Snad právě tato nepřímá cesta vytvořila předpoklady pro mimořádně široké a komplexní Kouckého pojetí architektonické a urbanistické tvorby. Pracoval u Martina Kotíka a Ivo Obersteina v Projektovém ústavu hlavního města Prahy, působil jako odborný asistent na Škole architektury AVU v Praze u Emila Přikryla. V roce 1991 založil architektonickou kancelář, rok poté spoluzaložil vydavatelství Zlatý řez. Na FA ČVUT v Praze byl vedoucím Ústavu nauky o budovách, přednáší zde a vede ateliér. Od roku 2012 byl vedoucím Kanceláře metropolitního plánováni a následně ředitelem Sekce rozvoje města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Práce Romana Kouckého zahrnuje nebývale rozsáhlou škálu témat a měřítek od architektonického detailu až po velký urbanismus. Samostatně nebo se svými spolupracovníky zpracoval více než 200 projektů různého charakteru, z nichž asi čtvrtina byla realizována. Jeho Besídka a Fárův dům ve Slavonicích překvapují výtvarnými detaily, ve kterých lze objevovat stále nové významy a odkazy k historii a řemeslu. Řešení náměstí ve Slavonicích je dokonalým předobrazem současného přístupu k tomuto tématu, na který volně navazují mnozí následovníci. Velké stavební realizace mostů např. v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a v Praze jsou vždy svébytné a nekompromisně důsledné. Absolutní urbanistické vize Romana Kouckého jsou zcela originální a nemají obdoby nejen v českém prostředí. Úsilí o absolutno s sebou současně nutně nese i jistotu nikdy nekončícího zápasu, ve kterém nelze zvítězit – přesto je nutné vytrvat.

Architekt roku 2024 – Čestné uznání – Ing. arch. Karel Kuča

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce se rozhodli ocenit architekta, historika architektury, výtvarníka a publicistu Karla Kuču.

Karel Kuča je architekt-památkář. Vystudoval fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně, mezi lety 1986 a 1991 pracoval v pobočkách Státního ústavu památkové péče v Brně a Českých Budějovicích. Od roku 1991 působí ve vlastním ateliéru R2 COMP. Je autorem nepřeberného množství odborných publikací o historické architektuře, městech, krajinách. Všichni je dobře známe, jen netušíme, že za nimi stojí právě on. Jmenujme například 8 dílů encyklopedie „Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ nebo ještě při studiu připravované „České, moravské a slezské zvonice“. Karel Kuča je i citlivým znalcem soudobé architektury. Jako člen odborných komisí a porot vnímá nutnost správného kódování nových stavebních zásahů do prostředí, stejně jako správně vnímá procesy soužití starého a nového. Dobrou soudobou architekturu v historickém prostředí vždy obhajuje.

Čestné uznání v soutěži Architekt roku 2024 předal architektu Karlu Kučovi člen poroty Zdeněk Fránek, který uvedl, že „je důležité dobrou architekturu a urbanismus nejen vytvářet, ale i propagovat“.

Architekt obci 2024

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku, kterou organizuje společnost ABF, a. s., je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a časopisem Moderní obec.

Cena Architekt obci je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní výstavbu.

„Ocenění Architekt obci ukazuje, že spolupráce samospráv a architektů je velmi přínosná pro kvalitu prostředí v našich obcích a napomáhá jejich rozvoji správným směrem. Ministerstvo pro místní rozvoj je gestorem dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky, jejímž cílem je podporovat utváření přívětivého, funkčního a krásného prostředí, které podporuje společné aktivity tamních obyvatel a vytváří nová místa k setkávání. Soutěž Architekt obci prezentuje příklady obcí, kde se to daří,“ vysvětluje architekt Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj.

Nominace na ocenění Architekt obci 2024 posoudila v průběhu léta odborná porota, která pracovala ve složení: Martina Lehmannová, Svaz měst a obcí ČR; Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Jan Kasl, Česká komora architektů; Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR; Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec a Anna Šlapetová, držitelka ocenění Architekt obci 2023.

Porota posuzovala přínos spolupráce architekta a obce z pohledu úrovně architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále sledovala úroveň dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos této spolupráce pro kvalitu vystavěného prostředí a zvýšení kvality života. „Velmi nás potěšilo nadšení, které bylo zjevné u krátkodobé i dlouhodobé spolupráce mezi architekty a samosprávou, stejně jako snaha o edukaci nejširší veřejnosti,“ popsal mimo jiné práci poroty Josef Morkus. Nejprve bylo předáno ocenění finalistovi soutěže Architekt obci 2024 Kamilu Mrvovi a zároveň zástupkyni obecního úřadu Palkovic Dagmar Lepíkové.

Laureátem ocenění Architekt obci 2024 se stal městský architekt Kolína David Mateásko. Ocenění předal předseda České komory architektů Jan Kasl a starosta Postoloprt Zdeněk Pištora, kolínský rodák. David Mateásko vyhrál výběrové řízení na městského architekta Kolína v roce 2016. „Na začátku to byl jen profesní zájem, co mě k pozici městského architekta přitáhlo. Dnes ale mohu říci, že jsem se do Kolína zamiloval. Pozice městského architekta je specifická. Děláte práci, jejíchž výsledků se možná ani nedožijete. Práce městského architekta, a tudíž i ocenění Architekt obci, patří těm, kteří uvažují v desetiletích,“ řekl David Mateásko.

Architekt obci 2024 – laureát – Ing. arch. MgA. David Mateásko / Kolín

Spolupráce města Kolína s architektem Davidem Mateáskem představuje ukázkový příklad fungování městského architekta, zahrnující široké spektrum aktivit. Za osm let působení v této roli se zapojil do přípravy strategických i územně plánovacích dokumentů a do konzultací četných stavebních záměrů investovaných městem i soukromými subjekty. Inicioval využívání architektonických soutěží, podílel se na zásadách spolupráce s investory, zasloužil se o přeměnu veřejných prostranství či o sjednocování vybavení parteru města.

Vyzdvihnout je třeba rovněž činnost edukativní, která zahrnuje pravidelné články v městském časopisu, komentované procházky i přednášky. Jak uvádí starosta Michael Kašpar, městský architekt přináší svou prací a invencí městu trvalé hodnoty a zanechává v něm profesionální a nesmazatelný otisk, navíc svou činností přispívá k propagaci města Kolína a pomáhá městu naplňovat vizi krásného města pro spokojený život občanů, což je cíl, na který se soutěž Architekt obci zaměřuje.

Architekt obci 2024 – finalista – doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. / Palkovice

Soutěžní porota ocenila především jasný sjednocující rukopis architekta Kamila Mrvy, který ve spolupráci s obcí Palkovice vytvořil nezaměnitelnou novou sjednocující tvář. Celému výrazu vévodí minimalismus, čistá bílá barevnost v detailech doplněná dřevem, betonem a sklem, a jak už je pro Kamila Mrvu samozřejmostí, i použití kvalitních nadčasových materiálů. Na půdorysu bývalého panelového domu se povedlo vystavět dům služeb, který rehabilitoval centrální část obce.

Propojení tohoto domu služeb s prodejnou a sportovní halou dává obci rozměr uceleného veřejného prostranství. K tomu navazuje pobytová „lehce levitující“ lávka pro pěší přes řeku Olešnou, ale i rekonstruovaná a rozšířená hasičská zbrojnice, opravená kaple Panny Marie i přilehlý parčík. Záslužný je také důraz na jednotný mobiliář a informační systém. Celá obec tak působí přehledně, uvolněně, architektonicky příkladně a lidé se jistě rádi v takto revitalizované obci potkávají.

INTRO AWARD

Během slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Architekt roku byla předána také INTRO AWARD, udělovaná odborným časopisem INTRO. Cenu získala Štvanická lávka, jejímiž autory jsou Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. Na INTRO AWARD bylo letos nominováno celkem 15 realizací z České republiky, Slovenska a Polska. Do užšího výběru postoupily čtyři z nich.

O konečném vítězi rozhodla odborná porota ve složení Petr Hájek, Ján Stempel, Zdeněk Fránek, Petr Šmídek, Petr Stolín a Alena Mičeková a dále se na výběru podíleli Alena Hyblerová, Tereza Šváchová, Martin Verner a Petr Volf. Cenu v podobě skleněného písmena „I“ převzali z rukou vydavatele Jana Hejhálka autoři stavby Petr Tej a Marek Blank. Petr Tej uvedl, že lávka – „bílá linka, která se vine krajinou“ - byla realizována podle vítězného soutěžního návrhu z architektonické soutěže a původně se jmenovala HOLKA (zkratka Holešovice – Karlín).