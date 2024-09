Zažijte Vánoce od čtvrtka až do soboty. Veletrh v Praze nastíní vánoční trendy 2024

close info abf.cz

Marcela Škardová 5. 9. 2024 clock 2 minuty gallery video

Rádi zdobíte byt? Milujete dekorace do bytu? Sháníte inspiraci na vánoční ozdoby nebo dárky? Pak si nenechte ujít oblíbený veletrh FOR DECOR & HOME v Praze-Letňanech. Jeho brány se otevírají už ve čtvrtek 5. září a potrvá do soboty 7. září. A navíc představí vánoční trendy 2024.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články