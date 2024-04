12. a 13. dubna se v 02 Universu konal festival MAKRO CZECH GASTRO FEST 2, na němž se potkali špičky české gastronomie se studenty a odbornou i laickou veřejností.

Otevřené tržiště o rozloze 2 400 m2 v prostorách O2 Universum, kuchařské a barmanské show, inspirativní workshopy, soutěže, ale i odborné přednášky, panelové diskuze a vzdělávací kurzy více než dvou stovek odborníků – to všechno nabídl druhý ročník největšího gastronomického festivalu v Česku MAKRO CZECH GASTRO FEST.

Nestihli jste festival navštívit? Podívejte se na naši videoreportáž:

Zdroj: VLM

„To, co znamená karlovarský filmový festival pro kvalitní film a kulturu obecně, budujeme pod značkou MAKRO CZECH GASTRO FEST pro kvalitní jídlo a gastronomii. My v makro ČR víme, jak je důležité vybudovat národní platformu, která poskytne prostor všem gastronomickým subjektům se setkávat, sdílet své zkušenosti i názory a vidět naživo to nejlepší, co česká kuchyně nabízí i novinky ze zahraničí,“ uvedl generální ředitel makro ČR Jiří Nehasil.

close info MAKRO CZECH GASTRO FEST zoom_in Markéta Hrubešová, Zdeněk Pohlreich, Jiří Nehasil a Pavel Cejnar

Během festivalu mohli návštěvníci ochutnat stovky degustačních porcí od nejlepších českých kuchařů, prvotřídní kávu, míchané nápoje, řemeslné limonády, dezerty, zmrzlinu, streetfoodové speciality. V rozlehlých prostorách probíhaly i zajímavé přednášky, panelové diskuse a nechyběly ani prezentace produktů a vybavení pro profesionální provozy a domácnost.

close info Michaela Lexová zoom_in Součástí festivalu bylo také představení čerstvých a kvalitních surovin včetně jejich zpracování

Během festivalu se na jednom místě sešli špičky české gastronomie, odborníci, dodavatelé, hoteliéři, kuchaři, cukráři, barmani a baristé se studenty a odbornou i laickou veřejností, aby si předali zkušenosti a představili veřejnosti to nejlepší, co je dnes možné v české gastronomii zažít a objevit.

close info Michaela Lexová zoom_in Během festivalu připravili šéfkuchaři stovky degustačních porcí jídel z domácí i mezinárodní kuchyně

Kuchařské show na hlavním pódiu moderovali Pavel Cejnar a Markéta Hrubešová, postřehy a komentáře doplnili ambasadoři Karel Kovy Kovář a Zdeněk Pohlreich. Své kulinářské umění předvedla například vítězka soutěže Masterchef Kristina Nemčková, která aktuálně působí jako sous-chef v michelinské restauraci Geranium.

Velký ohlas měla také show věnovaná porcování 50kg tuňáka a jeho následnému zpracování v režii šéfkuchaře Jakuba Horáka. Během festivalu probíhaly také baristické soutěže - Czech Latte Art Championship 2024 a Barista Junior 2024.

close info Michaela Lexová zoom_in Umělecká kompozice z jednorázového ekologického nádobí

Zdroj: redakce Dům & Zahrada, makroczechgastrofest.cz