Poslední dubnový víkend se koná hned několik zajímavých akcí, které potěší zejména milovníky piva a masa. Pokud ale dáváte přednost vínu, máme tip i pro vás.

Česko-bavorský festival Treffpunkt v Plzni

close info FoodAndPhoto / Shutterstock zoom_in Česko-bavorský festival Treffpunkt bude hostit plzeňské DEPO2015

Již desáté česko-bavorské setkání u dobrého piva, jídla a hudby proběhne od čtvrtka 25. dubna do soboty 27. dubna v prostorách DEPO2015 v Plzni. Těšit se můžete na ochutnávku pšeničného i plzeňského piva, gastrozónu s bohatou nabídkou bavorských i českých jídel a žánrově pestrou hudební produkci. Připraven je i doprovodný program pro dospělé i děti.



Kdy: 25.- 27. 4. 2024

Kde: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

Info: www.treffpunkt.cz

Co vás na festivalu Treffpunkt čeká? Pivo, hudba a zábava. Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Burger Street Festival v Plzni

close info Triff / Shutterstock zoom_in Od pátku do neděle se bude v Plzni konat festival burgerů

Do západočeské metropole nemusíte jen na pivo. Od pátku do neděle se zde bude konat také festival burgerů, které bude přímo na místě připravovat 14 osvědčených podniků. Mimo to ochutnáte i belgické hranolky, mexické nachos nebo sladké francouzské makronky.



Kdy: 26.- 28. 4. 2024

Kde: U Prazdroje 7, Plzeň

Info: burgerstreetfestival.cz



Grill Piknik na Zbraslavi

close info Alexander Raths / Shutterstock zoom_in U Malé řeky na Zbraslavi proběhne v sobotu zahájení grilovací sezony v rámci festivalu Grill Piknik

Zahájení grilovací sezony na Zbraslavi proběhne v sobotu 27. dubna a nabídne nejen speciality připravené nad žhavým uhlím, ale i osvěžující nápoje, polévky či saláty. Bavit vás bude bohatý doprovodný program včetně praktických ukázek, jak správně grilovat či jak si vybrat správný typ grilu. Nudit se nebudou ani děti.



Kdy: 27. 4. 2024

Kde: U Malé řeky, Zbraslav

Info: www.czefta.com

Festival klášterních pivovarů

close info Anrephoto / Shutterstock zoom_in Do břevnovského kláštera můžete vyrazit na Festival klášterních pivovarů

Spolupráce Plzeňského Prazdroje se všemi fungujícími klášterními pivovary dala vzniknout velikonočním speciálům s názvem Poutní. Ochutnat je můžete v sobotu 27. dubna na Festivalu klášterních pivovarů, který se uskuteční na dvoře břevnovského kláštera.

V nabídce budou i speciály z Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha, Klášterního pivovaru Strahov, Klášterního pivovaru Ossegg, Klášterního pivovaru Želiv a Klášterního pivovaru Porta Coeli. Připraven je i zajímavý doprovodný program včetně školy čepování nebo ukázky historického vaření piva.



Kdy: 27. 4. 2024

Kde: Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha, Praha 6

Info: www.prazdroj.cz

Víno a oheň na ostrově

close info Roberto Vivancos / Shutterstock zoom_in Festival jak víno na Střeleckém ostrově představí špičková tuzemská i zahraniční vína a doprovodný program s čarodějnickou tematikou

V pátek a v sobotu se na Střeleckém ostrově bude konat Festival jak víno - Vítání čarodějnic, který nabídne ochutnávku špičkových vín z jižní Moravy a Starého i Nového světa. Chybět nebudou ani kulinářské speciality, světelná show, soutěže a živá hudba.



Kdy: 26.-27. 4. 2024

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Info: www.festivaljakvino.cz