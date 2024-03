Kesha, známá popová zpěvačka a skladatelka, se rozhodla prodat svůj dům v Los Angeles za 6 milionů dolarů. Tato nemovitost nabízí luxusní a vysoce atraktivní vybavení, které z ní dělá skvělou investici pro každého, kdo touží po elegantním bydlení v srdci slunného Los Angeles.

Popová zpěvačka Kesha Rose Sebert, známější jako Ke$ha, prodává svůj luxusní moderní dům v Los Angeles. Popová hvězda nemovitost koupila před čtyřmi lety za 5 milionů dolarů, teď za ni chce 6 milionů (v přepočtu zhruba 140 milionů korun). Jaké poklady tento dům skrývá?

Podívejte se na další dům této známé zpěvačky:

Zdroj: Youtube

Moderní styl, dřevo a beton

Hlavní dům byl dokončen v roce 2019 a najdete v něm elegantní podlahy z tvrdého dřeva, neutrální dekor a prostorný obývací pokoj s krbem a vysokými stropy.

Otevřená kuchyň s masivním ostrůvkem, křemennou skříní a designovými spotřebiči je nejvhodnějším místem pro vaření a setkávání s přáteli. Nemovitost disponuje pěti ložnicemi, soukromým balkonem, lázeňskou vanou a šatnou ve stylu butiku Rodeo Drive.

close info profimedia.cz zoom_in Luxusní dům Keshy je na prodej

Prosklené schodiště a střešní terasa

Jedním z nejzajímavějších prvků domu je prosklené schodiště, které dodává prostoru moderní vzhled. Na střešní terase si můžete užít úchvatný výhled na okolí. Celkově je dům vybaven sofistikovaným systémem domácí automatizace a reproduktory v každé místnosti.

Překvapení na zahradě

Exteriér domu poskytuje velkolepý trávník, betonové dlaždice a bazén o délce 40 metrů, který je ideální pro osvěžení v horkých letních dnech. Kromě toho je k dispozici samostatný penzion se dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami a možností promítání filmů pod širým nebem. Ideální pro každou mávštěvu.

Kdo je Kesha?

Sedmatřicetiletá Kesha, rodačka z Tennessee, je známá svými hity, jako jsou TiK ToK, Your Love Is My Drug a We R Who We R. Od svého průlomu na hudební scénu v roce 2009 prodala přes 134 milionů nahrávek po celém světě. Kesha je také známá svou osobností a odvážným stylem.

Cena a budoucnost domu

Kesha si dům pořídila za 5 milionů dolarů a nyní ho nabízí za 6 milionů. Prostorná nemovitost v luxusní čtvrti Westside v Mar Vista nabízí dokonalé spojení moderního designu s pohodlím a luxusem.

Popová zpěvačka Kesha doufá, že získá zisk z prodeje své nemovitosti a že nový majitel si bude užívat veškerého pohodlí a krásy, které tento dům nabízí.

Zdroj: living.iprima.cz, realtor.com, robbreport.com