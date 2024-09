Pojďte s námi do muzea na kolejích. A pak se svezte Hurvínkem

close info Česká televize

Marcela Škardová 14. 9. 2024 clock 2 minuty gallery video

Nedělní díl televizního pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli vás zavede do jedné obce, kde najdete unikátní železniční muzeum. A ještě vás pozve na nostalgickou jízdu vlakem, u níž nebude chybět ani populární Hurvínek.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články