Nejtěžší pes. Největší půllitr z květin. Nejvíce karikatur k jídlu. Nebo nejvíce roztočených obručí na těle. Či nejvíce dřepů, ale pozor - provedených na balančním válci! To je jen malá ochutnávka letošního festivalu rekordů, který se blíží do finále. A vy můžete být u toho, vstup je zdarma.

Česká NEJ v nejrůznějších disciplínách mapuje Muzeum rekordů Pelhřimov už desítky let. A nenechává si to pro sebe. Přijďte v pátek 7. 6. nebo v sobotu 8. 6. na Masarykovo náměstí v Pelhřimově, bavit se bude celá rodina. A kdo chce, může se do pokusu o rekord zapojit, třeba v bubnování na PET lahve.

Malá ochutnávka z města rekordů dokládá, že výjimečným se může stát každý. Na věku ani pohlaví nezáleží:

Zdroj: Youtube

Pes - rekordman není jen jeden

Celý tento týden se v Pelhřimově představují nejrůznější rekordmani. Například dnes 6. 6. od 10 hodin se zahradou Muzea rekordů (nábřeží Rekordů a kuriozit 811) proběhne nejtěžší pes v České republice. Anglický mastif Uriáš je obří mazlík, má 3 roky a váží poctivých 125 kilo.

close info Festival rekordů Pelhřimov zoom_in Maxi pes Uriáš se svou váhou kolem 125 kg je naším nejtěžším mazlíkem

Kromě něj potěší také fenka Jahůdka, která se chystá předvést rekord v množství předmětů aportovaných na čas a jako bonus přidá aportování mini věcí typu kancelářské svorky nebo malinké korálky.

Pátek 7. 6.: od 18 hodin

Od večera až do půlnoci ožije Masarykovo náměstí mnoha koncerty a představováním některých rekordů a rekordmanů, mimo jiné byste měli vidět největší půllitr z květin. A také osobně poznat Miroslava Marka a Josefa Vaňka, kteří spolu s Lubošem Rafajem začali mapovat a propagovat výjimečné české rekordmany a rekordy. Tito pánové rovněž stojí za vznikem unikátního Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov. Detailní program festivalu najdete zde.

close info Festival rekordů Pelhřimov zoom_in Mezi rekordmany patří i výtvarník a řezbář Luděk Bari (3. zleva) se svou sbírkou unikátních a funkčních houslí, kytar a dalších hudebních nástrojů

Sobota 8. 6. od 13 hodin

Festival rekordů pokračuje v sobotu od 13 hodin až do večera. Do Pelhřimova se vrací populární Železný Zekon, několikanásobný rekordman a pokračovatel silácké legendy Franty Kocourka. Představí se také akrobat Patrik Jandejsek bravurně ovládající hula hop.

Patrik se pokusí překonat vlastní rekord, najednou dokáže na těle roztočit až 70 obručí. A my hula hop, který zažívá comeback, vřele doporučujeme každému, kdo chce být fit s úsměvem na rtech. Díky hula hop můžete i zhubnout.

close info Vítězslav Ramba zoom_in Miloš Křeček z Prahy je majitelem největší soukromé LEGO sbírky čítající 8794 různých originálních setů. A většinu z nich můžete i vidět v některém LEGO muzeu

Bavit bude i food karikaturista Lubomír Vaněk, z jídla vytvoří karikatury návštěvníků. Třeba i vás, když budete mít zájem. A pak se můžete sníst. Karikaturista je rovněž autorem nejmenší galerie v Čechách, uvidíte ji v Muzeu rekordů, ale pozor, prohlédnout si ji můžete pouze tehdy, když si lehnete.

A chcete-li k některému rekordu přispět i vy, zapojte se do bubnování na PET lahve.

Sobota 8. 6.: galavečer od 19 hodin

Festival rekordů každoročně provází udílení rekordmanských cen. První polovina rekordmanů je už obdržela, druhou půlku oceněných poznáte v sobotu na Galavečeru rekordů. Z mnoha letošních výjimečných osobností nás zaujal Leo Salvet, který je "sběratelem" titulů, má jich čtrnáct (8 akademických, 2 profesní, 1 manažerský, 1 vědecko-pedagogický, 1 akademicko-vědecký a 1 čestnou hodnost).

close info Festival rekordů Pelhřimov zoom_in Leo Salvet je muž moha profesí a také 14 vysokoškolských titulů

A také Ján Žyla, který daroval nejvíce krve. Do síně slávy bude uvedený Jaroslav Hašek, jehož Osudy dobrého vojáka Švejka byly přeloženy do 58 jazyků, což je u nás nejvíc.

Zábavný program okoření například akrobatka na šálách, show na jednokolce či na perské tyči a festivalový program zakončí koncert Pink Floyd Revival Czech. Zazpíváte si s kapelou legendární pecky?