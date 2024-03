Každý ví, že krev se skládá z plazmy, červených a bílých krvinek a z krevních destiček. Ale tušíte, jak je dlouhý náš cévní systém? Co je pravdy na tvrzení, že komáři jsou vegetariáni? A skutečně se v naší krvi najde zlato?

Nikdo nepochybuje o tom, že je životadárná tělesná tekutina červená. Krev se skládá z několika složek, jde o krevní plazmu, červené a bílé krvinky a krevní destičky. A když darujete krev, můžete zachránit život. Ale víte i to, na co se vás ptáme v našem krvavém kvízu?

Tohle vás opravdu překvapí. Krevní test, který dokáže odhalit více než 50 typů rakoviny:

Odhalíte všechna tajemství krve? Všichni ji potřebujeme, bez krve by nebyl život. Krev je opravdu nad zlato. Otestujte svoje znalosti v našem kvízu. close info CeltStudio / Shutterstock Nebojte se darovat krev, můžete tím zachránit život. question Zahájit kvíz

Co objevil Čech

Už je to více než 150 let, kdy se narodil Jan Janský, který se někdy uvádí jako objevitel krevních skupin. Klasifikace krevních skupin byla opravdu revoluční, zachránila život mnoha lidem. Nicméně o něco dříve se krví cíleně zabýval vídeňský lékař Karl Landsteiner, který také jako první pojmenoval tři krevní skupiny. Kdežto český psychiatr a neurolog Jan Janský popsal čtyři krevní skupiny (tehdy je označil římskými číslicemi) o pár let později.

Janský zkoumal životadárnou tekutinu z pohledu psychických chorob a krevní srážlivosti. Přesto uteklo ještě pár desetiletí, než se označení krevních skupin sjednotilo na dodnes známém systému AB0.

Kdo může darovat krev?

Kromě krve lze darovat i krevní plazmu. Obecně platí, že dárcem může být zdravý člověk od 18. do 60. roku věku (za určitých podmínek až do 65. roku věku). „Dárce by měl vážit minimálně 50 kg, zároveň však nepřesáhnout 150 kg,“ uvádí MUDr. Miroslav Šuta z centra Amber Plasma. A konkrétně? Stačí zajít na transfúzní stanici, případně do plazmaferetického centra, a lékaři vám potvrdí, zda zrovna vy jste vhodný dárce.

