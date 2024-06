Bojíte se, že někde "ulovíte" zákeřnou tropickou chorobu? Dnes už ani nemusíte cestovat do exotických zemí. Rizika se zvětšují a komáři tradiční pro daleké kraje, kteří přenášejí nebezpečné nemoci, se usídlují v Evropě. Čím dál víc.

Komáři jsou jedním z nejprotivnějších hmyzů na světě. Nejde jen o bodnutí, komáři patří mezi přenašeče zákeřných chorob. Příčiny jsou dvě: téměř neomezené možnosti cestování a globální oteplování. Proč si dát na komáry pozor a jak se bránit proti chorobám, které můžou být fatální?

Tipněte si: kolik musí být komárů, aby z člověka vysáli krev do poslední kapky?

Evropa varuje

Říká vám něco horečka dengue? A západonilská horečka? Tato exotická virová onemocnění jsou doménou dalekých krajů, odkud si je nakažení Evropané přináší. Ale stoupá i počet lidí, kteří se nakazili v Evropě, jak uvádí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Proč? Výrazně stoupající teploty a také prodlužování léta, které zažíváme už na jaře, pociťujeme několik let. To je důvod, proč se komáři z tropů stěhují do Evropy.

close info frank60 / Shutterstock zoom_in Mezi invazivní druhy patří i komár egyptský, další přenašeč horečky dengue, ale i žluté zimnice a jiných chorob

Čísla mluví za vše

Horečka dengue: V roce 2022 si asi 1500 Evropanů přivezlo z exotických zemí horečku dengue, v roce 2023 to bylo skoro 5000. A nákaza přímo v Evropě: V roce 2022 se evidovalo 71 případů, v roce 2023 už 130 případů. U nás je od ledna do května 2024 evidováno asi 61 případů (vloni ve stejném období to bylo dvakrát méně).

U západonilské horečky dejme jiný příklad. V roce 2023 se přímo v Evropě nakazilo něco málo přes 700 osob. Ale téměř desetina případů končila smrtí. Navíc se v roce 2023 evidovalo asi o čtvrtinu více regionů v zemích EU než v roce 2022. Zkrátka počet míst, kde reálně hrozí riziko nákazy západonilskou horečkou, výrazně stoupá.

Podle předpovědi ECDC by se příští rok mohla západonilská horečka běžně vyskytovat i u nás na jihu Čech a Moravy.

Bacha na olympiádu v Paříži!

Největším přenašečem a hrozbou je komár tygrovaný, který patří slovy předního epidemiologa Rastislava Maďara mezi tzv. městské komáry. Podle ECDC se vyskytuje i v evropských zemích, včetně Česka nebo Francie. Výskyt komára tygrovaného se prokázal rovněž v Paříži, kde v červenci 2024 začínají olympijské hry.

„V Evropě už teď můžeme pozorovat, jak změna klimatu vytváří příznivější podmínky pro invazivní komáry, kteří se šíří do dříve nezasažených oblastí a infikují více lidí nemocemi, jako je například horečka dengue. Četnější mezinárodní cestování ze zemí s výskytem této choroby rovněž zvýší riziko importovaných případů a nevyhnutelně také počet lokálních ohnisek,“ uvádí Andrea Ammonová, ředitelka ECDC.

close info Lomax zoom_in Ochranné sítě proti hmyzu včetně komárů lze instalovat do oken a balkonových dveří i dodatečně

Myslete na prevenci

Proti horečce dengue existuje očkování, potřebujete 2 dávky a cena za obě dávky se pohybuje mezi 7000 až 8000 Kč (ale například VZP poskytuje příspěvek na cestovní očkování až do výše 1000 Kč). Vakcína proti západonilské horečce pro lidi neexistuje. Ale pro koně ano.



Jak se tedy chránit? Oblečením pokrývajícím většinu těla. Dále repelenty (jak osobními, tak interiérovými či prostorovými, rovněž se dají použít odpuzovače hmyzu). A samozřejmě moskytiérami a sítěmi proti hmyzu, které můžete instalovat také do oken a balkonových dveří i dodatečně.