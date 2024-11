Vláda zasahuje: Energetické nápoje už dětem bez občanky nekoupíte. Tady je důvod

Nikola Zatloukalová 27. 11. 2024 clock 5 minut gallery video

Vláda plánuje omezit prodej energetických nápojů dětem mladším 15 let. Zákaz má chránit jejich zdraví před negativními dopady nadměrné konzumace těchto tolik oblíbených stimulantů. Jaké důvody vedly k této iniciativě a co na to odborníci i výrobci?

