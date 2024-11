Pijte každé ráno tenhle zázračný posilovač mozku. Budete se cítit skvěle a možná i zhubnete

Jana Truksová 1. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Ranní šálek kávy je klasika, kterou si většina lidí usnadňuje start do nového dne. Z tohoto hlediska to není špatná volba, protože vysoký obsah kofeinu umí nakopnout. Ale není to nejlepší volba, protože existuje nápoj, který to zvládne ještě lépe, a navíc přináší mnoho dalších benefitů. Třeba má zázračný vliv na zlepšení paměti a zvládání pracovních úkolů.

