Přezutí na zimní pneumatiky je nejen povinností, ale hlavně otázkou bezpečnosti. Se zimou přichází kluzké silnice, a tak je čas připravit svůj vůz na nadcházející nástrahy počasí. Jak ale správně vybrat zimní pneumatiky a na co si dát pozor, abyste zajistili bezpečnou jízdu?

Když teploty klesnou pod 7 °C, letní pneumatiky ztrácejí své klíčové vlastnosti, a to se může projevit nejen na brzdné dráze, ale i na celkovém ovládání vozidla. Přezutí na zimní pneumatiky je proto nezbytné, a to nejen kvůli legislativním požadavkům, ale především kvůli bezpečnosti.

Podle českého zákona musí být zimní pneumatiky nasazeny od 1. listopadu do 31. března, pokud se na silnici nachází sníh, led nebo námraza, nebo pokud se tyto podmínky očekávají.

Jak vybrat správné zimní pneumatiky?

Výběr správných pneumatik není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Prvním krokem je vždy zkontrolovat rozměry pneumatik ve vašem technickém průkazu. Starší zimní pneumatiky by měly mít označení M+S (Mud and Snow – bláto a sníh), což potvrzuje, že jsou určené do zimních podmínek. Jedná se pneumatiky vyráběné do roku 2017 a byly jako zimní akceptovány do 30. září 2024. Zatím je možné je v zimním období používat i v na území ČR.

Od 1. října 2024 v řadě zemí EU platí pravidlo, že za zimní pneumatiku se považuje jen taková pneumatika, která má na bočnici značení zvané 3PMSF, tedy Three-Peak Mountain Snowflake, které je známo jako alpský symbol (stylizované hory se sněhovou vločkou pod třemi vrcholky).

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Je čas přezout na zimní pneumatiky

Důležitým aspektem je také dezén pneumatiky. Hloubka vzorku musí být minimálně 4 mm, ale doporučuje se, aby byla větší, zejména pokud často jezdíte na zasněžených nebo zledovatělých silnicích. Čím hlubší vzorek, tím lepší přilnavost a kratší brzdná dráha na kluzkém povrchu.

Celoroční pneumatiky: Ano, nebo ne?

Celoroční pneumatiky jsou častým kompromisem, který si volí hlavně řidiči ve městech, kde zimy nejsou tak kruté. Pokud neujedete více než 5 000 km ročně a většinu času strávíte v mírnějším klimatu, mohou být celoroční pneumatiky dobrou volbou.

Je však třeba si uvědomit, že neposkytují takovou úroveň bezpečnosti jako klasické zimní pneumatiky v extrémních podmínkách. Na druhou stranu odpadá starost s každoročním přezouváním a uskladňováním pneumatik.

Kdy je správný čas přezout?

Přezutí na zimní pneumatiky by mělo proběhnout ještě před příchodem prvních mrazů. Ideálním indikátorem je, když průměrná denní teplota klesne pod 7 °C. V tuto chvíli už letní pneumatiky nezajišťují dostatečnou přilnavost na vozovce. Navíc si včasným přezutím ušetříte dlouhé čekání v pneuservisu, protože s prvním sněhem se servisy rychle plní.

Co hrozí, když nebudete mít přezuto?

Pokud se vydáte na zasněžené nebo zledovatělé silnice s letními pneumatikami, riskujete nejen svou bezpečnost, ale také pokutu až 2 000 Kč. V případě nehody vás čeká krácení plnění od pojišťovny, která může snížit úhradu škody až o pětinu. To platí i v situaci, kdy nejste viníkem nehody.

Tipy, jak prodloužit životnost zimních pneumatik

Kromě správného výběru pneumatik je důležité dbát i na jejich správnou údržbu. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách, protože při nižších teplotách tlak klesá. Podhuštěné pneumatiky nejen zhoršují jízdní vlastnosti, ale také se rychleji opotřebovávají. Doporučuje se kontrolovat tlak minimálně jednou měsíčně.

Nezapomeňte také na správné uskladnění letních pneumatik. Ideální je suché a tmavé místo, kde pneumatiky nebudou vystaveny přímému slunci ani velkým výkyvům teplot. Dobře uskladněné pneumatiky vám vydrží déle a budou lépe plnit svou funkci.