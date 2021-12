Zdroj: Shutterstock

Sklenice na víno můžete vybírat buď podle doporučení someliérů, nebo vlastního vkusu. V prvním případě jsou pravidla poměrně jasně daná, aby chuť a vůně vína co nejlépe vynikla, v tom druhém si je upravujete sami a patrně vám jde více o design.

Poprvé podle odborníků: čiré sklo na nožce

Obecně se doporučuje používat kvalitní tenkostěnné čiré sklo na nožce. Tenkostěnné čiré proto, abyste viděli, co si do sklenice naléváte a už jen napohled posoudili barvu vína. Na nožce proto, abyste sklenku drželi právě zde a dlaněmi zbytečně nezahřívali samotný mok, což ovlivňuje jeho chuť i kvalitu. Svůj význam má také provedení hrdla a rovněž velikost hladiny vína ve sklenici.

Podruhé podle odborníků: tvar

Vybírá se podle barvy a i perlení vína. Na bílé se používá sklenice připomínající částečně rozvinutý (pootevřený) tulipán, kdy se zaoblené tělo směrem k hrdlu zužuje. Obsah se orientačně pohybuje od 200 ml do 450 ml. Stejné sklenice se hodí i na růžová vína. V zásadě byste si měli vystačit s nalitím vína do poloviny objemu sklenice.

Červené víno se lépe rozvine v baculatější sklenici s širším hrdlem, které se říká balon, o obsahu zhruba 300 až 800 ml. Bývá širší a větší také proto, že červené se má nalévat do třetiny sklenice, abyste jím mohli bezpečně zakroužit, a tím podpořit uvolňování aroma. Sklenice typu balon lze využívat i pro suchá bílá vína burgundského typu.

Ideální sklenicí na sekt (šumivé víno) je ta, která se označuje jako flétna či píšťala, o objemu přibližně 150 až 220 ml. Je jako modelka, skutečně štíhlá, hrdlo se mírně zužuje. Právě tento tvar umožní lépe pozorovat perlení a je důležitý i kvůli pěnění při nalévání. Obecně také platí, že ve sklenici s užším hrdlem se víno tak rychle nezahřeje jako ve sklenici s širším hrdlem, navíc dochází ke kumulaci aromatických látek v ideálním místě.

Zajímavý design sklenic Newmoon si lze pořídit jak ve variantě na bílé nebo červené víno, tak i na šampaňské či long drink, set 4 sklenic na bílé víno stojí 1340 Kč Autor: Luxurytable.cz

Na okraj: a co šampaňské?

Pravé šampaňské se mnohdy nalévá do sektových sklenek, nicméně se setkáte i s doporučením zkusit sklenice s tělem tvaru tulipánu, abyste si lépe vychutnali vzácné aroma. Ať už půjde o flétnu, či tulipán, u některých sklenic si můžete všimnout teček či drobných rýh na dně, jejichž smyslem je podpořit uvolňování bublinek tak, aby vytvářely vizuálně zajímavé perlení.

Podle vašeho gusta

Samozřejmě se prodává mnoho dalších sklenic, v různých variacích, například více či méně probarvené, odekorované nebo i dokonce odlišných tvarů. Someliéři by vám patrně řekli, že všechno, co je u skla navíc, a také jeho silné stěny ovlivňují vnímání vína. Nemluvě o tom, že když si ho nalijete například do černých sklenic, neuvidíte ze stran vůbec nic. Nicméně je to na vás. Dodržet byste měli alespoň pravidlo sklenice na nožce, nebo se ji naučit držet za patu, a také ji zbytečně nezaplňovat. Dolít si přece můžete vždycky.