Zdroj: Shutterstock

1. Prodlužte životnost bylinek

Nejznámější možností, jak prodloužit životnost čerstvých bylinek v lednici, je zabalit je do vlhkých papírových utěrek a pak je uložit do lednice. Díky vlhkým utěrkám mohou bylinky vydržet svěží dokonce i 2 týdny.

2. Odstraňte mastnotu

Díky papírovým utěrkám snadno odstraníte tuk z povrchu poctivého vývaru. Stačí, když papírové utěrky vložíte do cedníku a vývar přes ně přecedíte. Papírové utěrky v cedníku zachytí všechny malé kousky, které zůstaly ve vývaru a také z něj odstraní i spoustu tuku. Získáte tak čistý a lahodný vývar.

3. Zabalte do nich chleba

Stává se vám, že máte po rozmrazení rozmočený chléb? Zabalte ho před uložením do mrazáku do papírových utěrek. Ty nasáknou vlhkost, která vzniká při zmrazování a zajistí, že chléb po rozmrazení nebude prosáklý vodou.

4. Urychlete klíčení

Před zahájením zahrádkářské sezóny si můžete urychlit a ulehčit práci tím, že semínka necháte naklíčit v papírové utěrce. Je to snadné. Navlhčete papírové utěrky vodou z rozprašovače, rozprostřete na ně semínka a přikryjte je suchým papírovým ručníkem. Semínka pak vložte do sáčku nebo skleněné nádoby a nechte je doma položené mimo sluneční světlo. Semínka by měla vyklíčit během jednoho týdne.

5. Dejte je do kompostu

Bohatý kompost vytvoříte tak, že do něj vložíte papírové utěrky z celulózy. Před jejich uložením do kompostovacího koše je ale nejprve důkladně opláchněte, pak je natrhejte na malé kousky a vložte dovnitř.

6. K loupání řepy

Nechcete si zašpinit ruce od červené řepy? Použijte k loupání uvařeného kousku několik vrstev papírových utěrek a jemně setřete slupku. Slupka by měla okamžitě sklouznout a vaše ruce zůstanou čisté.

Zdroj: radydodomacnosti.cz, primanapady.cz