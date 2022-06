Zdroj: Shutterstock

V červnu se sklízí úroda ředkviček, salátů a dalších raných plodin. To ale neznamená, že je pěstovací sezóna u konce. Můžete se pustit do dalších výsevů. Je spoustu druhů zeleniny vhodných pro výsev v červnu nebo dokonce i celoroční pěstování. Které to jsou?

1. Hlávkový salát

Hlávkový salát můžete vysévat až do konce srpna. Sklízet ho tak budete v září nebo říjnu. Mezi odrůdy vhodné k výsevu do konce července patří Julek nebo Jupiter. V srpnu lze vysévat odrůdy Major, Lednický a Herm. Salát se vysévá do sponu 30 x 30 cm, vždy po několika semenech. Když rostlinky vyrostou, musí se svazky jednotit. Každá dospělá rostlina zabere dost místa, proto je lepší vysévat častěji a postupně, než nemít v zahradě salát kam dát.

2. Špenát

Se špenátem je to podobně jako s hlávkovým salátem. Když jej vysejete brzy z jara, sklidíte úrodu už v květnu. Pokud vysejete v srpnu, sklidíte na podzim. Špenát snese i chladnější stanoviště. Má rád humózní, zásaditou půdu s dostatkem dusíku, vydatnou zálivku a dobře přezimuje. Vysévá se přímo do řádků vzdálených od sebe 15 až 20 cm.

3. Pekingské a čínské zelí

Pekingské i čínské zelí patří mezi typické podzimní druhy zeleniny. Vyséváme je z přímého výsevu na dobře připravený záhon ve druhé půlce července, jelikož se již zkracuje den a rostlinám nehrozí vybíhání do květu. Výsev se provádí do řádků asi 40 cm od sebe a sazenice se poté jednotí na 30 až 40 cm. Oba druhy zelí vyžadují vydatnou zálivku. Pekingské a čínské zelí dobře odolává krátkodobým mrazíkům, ovšem přikrytí netkanou bílou textilií je lepší.

4. Mangold

Mangold není tak známá zelenina jako zelí, ale nabízí spoustu možností zpracování v kuchyni. Listy využíváme jako špenát a tvrdé tělo nahrazuje chřest. Nejoblíbenější je zelená odrůda Lucullus, prodávají se však i odrůdy červené a žluté. Mangold je nenáročná zelenina, rostliny jsou mohutné, pěstované ve sponu 30 x 20 cm. Vyžaduje mnoho vláhy, a pokud rostliny vysejeme v srpnu, dobře přezimují.

5. Keříčkové fazole

Keříčkové fazole se pěstují častěji než tyčkové z toho důvodu, že nevyžadují oporu. Pokud chcete fazole sklízet celé léto, vysévejte je opakovaně v rozestupu asi tří týdnů, přičemž poslední výsevy jsou možné právě do konce června. Pro svůj růst vyžadují záhřevné, lehčí půdy s dostatkem živin. Před vyséváním fazolí je dobré semena na několik hodin namočit do vody. Zaséváme je po 3-5 semenech do 3 až 5 cm hlubokých důlků, do sponu 40 x 5 cm.

6. Brukvovitá zelenina

Z brukvovité zeleniny můžete v červnu i v létě vysévat bílou a černou ředkev, kedlubny, ředkvičky a salátovou řepu. Ředkev potřebuje humózní hlinitopísčitou půdu a dostatek vláhy, nikdy ji nehnojte přímo organickými hnojivy. Vysévat ji můžete v létě, a jelikož není náročná na teplo, tak i na podzim a ve vyšších polohách.

Řepu salátovou sklízíme v podobě malých bulviček, vhodných pro přímý konzum, do salátů a k zavařování. Vyséváme ji do řádků vzdálených od sebe 30 až 35 cm ve hnízdech. Po vzejití rostliny opět jednotíme.

Ředkvičky můžete vysévat kontinuálně od předjaří až do srpna a postupně sklízet chutné plody. Konzumujeme je syrové, v salátech, pomazánkách, nakrájené na plátky, nasekané na jemno i v celku. Některé odrůdy mají ostrou, pálivou chuť, jiné zcela neutrální. Pokud ředkvičky příliš pálí, je příčina v nedostatku vody při růstu.

Kedlubny jsou extrémně náročné na zálivku. V červenci vyséváme modře zbarvené odrůdy, na jaře odrůdy bílé.

Zdroj: ceskestavby.cz, ireceptar.cz