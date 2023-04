Zdroj: shutterstock

Ačokča je stále populárnější zelenina připomínající něco mezi okurkou a paprikou. Minule jsme si řekli, jak ji pěstovat. Dnes se podíváme na to, jaké pochoutky si z ní můžete připravit. Budou se vám sbíhat sliny.

Máte rádi nakládanou zeleninu? Pak zkuste naložit i ačokču. Do zavařovačky dejte ačokču, množství se těžko odhaduje, záleží na jejich velikosti. Musíte tedy trochu improvizovat. Střídavě ji prokládejte malými cibulkami a kolečkami mrkve. Zalijte zeleninu převařenou vodou, ochuťte bobkovým listem, novým kořením, černým pepřem, solí, cukrem a octem, zavřete sklenici, sterilizujte asi 8 minut ve vroucí vodě.



Seznamte se s touhle tajemnou zeleninou ve videu:



Plněná ačokča

Rozkrojte lusky ačokči a vydlabte ji. Tento postup už možná znáte z receptů na plněné papriky, je to velmi podobné. Připravte si směs lučiny a strouhaného sýra, sušených rajčat a dle chuti zakysané smetany. Osolte ji, opepřete, dochuťte bazalkou či čímkoli jiným, co máte rádi. Ačokču naplňte touto delikatesou, dejte do zapékací mísy vymazané máslem a pečte asi 25 minut na 180 stupňů.

Je libo lečo trochu jinak?

Nakrájejte jednu velkou cibuli, 450 gramů rajčat a 500 gramů cukety na menší proužky. Rozkrojte 400 gramů ačokči, odstraňte z ní semínka a také nakrájejte na malé proužky.

V hrnci rozehřejte lžíci oleje a vhoďte do něj zeleninu. Osolte a duste do měkka. Pokud se směs připaluje, podlijte ji vodou. Jakmile je zelenina měkká nebo na skus (záleží na vaší chuti), zahustěte dvěma rozkvedlanými vejci. Voilà! Máme hotovo. Teď už stačí jen osolit, opepřit a přidat koření dle chuti.



