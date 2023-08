Zdroj: KČT

Kulturní Festival Banát proběhne od 15. do 20. srpna, veškeré info k němu najdete zde. Proběhne v malé vesnici Eibenthal v rumunských horách, která spolu s několika dalšími obcemi představuje pozapomenutou oblast našich krajanů. Můžete ji poznávat i skrz značené cesty díky Klubu českých turistů.

Jak vypadal banátský festival vloni?

Cizina jako doma

O českém Banátu se dříve moc nepsalo, veřejnost se o něm dozvěděla před lety právě díky zmiňovanému festivalu. Pokud chcete poznávat cizí kraje, a současně našemu srdci blízké, máte jedinečnou příležitost. Navíc se tady domluvíte česky. Nebo si výlet prodlužte, případně se sem vydejte jindy a užijte si zdejší krajinu i bez festivalového ruchu.

Značené cesty v Almašských horách

Poprvé se turistické značení v Banátu objevilo před více než 20 lety a pospojovalo vesnice Svatá Helena, Gerník, Bígr, Rovensko a Eibenthal. Kdo má rád v ruce papír, tomu se ještě hodí mapa Banátu, kterou vloni připravil Klub českých turistů.

Nicméně síť tras se stále doplňuje. Odkud a kam se tu můžete vydat po nově značených cestách? „Letos se nám podařilo obnovit modrou trasu z Rovenska do Šumice (63 km) a větší část (15 km) zelené trasy do Bígru. Ta zbývající část (10 km) u Bígru by měla být hotová v srpnu,“ uvádí Pavel Přílepek z Klubu českých turistů. Další značená cesta vede kolem Svaté Heleny a Coronini nebo ze Svaté Heleny přes Kulhavou skálu.

Součástí letošního festivalu je i nabídka několika výletů na masiv Traskavec nebo do národního parku Železná vrata z obce Dubová. A kdybyste chtěli jiný cíl, určitě byste neměli minout největší skalní reliéf v Evropě (z Dubové asi 5 km). Monumentální hlava připomíná dáckého krále Decebala.



Více o Banátu

- Osídlovat Banát se vydali naši krajané přibližně před 200 lety.

- Potkat je můžete nejen v Rumunsku, existuje rovněž Srbský Banát.

- Kdo si netroufne na plánování cesty sám a festival nestihne, může se poradit zde. Nebo i tady.

Zdroj: KČT, Festival Banát