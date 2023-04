Zdroj: Dulux

Těžko odhadovat, co nás letos čeká, proto se vyplatí držet se alespoň známých jistot. Třeba barev. Proč? Výrazně ovlivňují naše emoce a pohodu. Tak které barvy pro letošní rok frčí?

Téma barev roku je stejně pestré jako společnosti, které je vyhlašují. V drtivé většině jde o výrobce barev a nátěrových hmot. To se nemění stejně jako fakt, že barvy roku stanovují odborníci vždy pro danou společnost a na základě toho, kam se ubírá svět. A čím více firem, tím více barev roku. Vyberete si?

Podívejte se na Wild Wonder, tahle barva má připomínat obilí:

Barva s příběhem

Americká společnost Pantone, která letos slaví 60 let od svého vzniku, patří mezi barevné lídry zejména v polygrafickém průmyslu, módě a designu. Vytvořila totiž systém jasně definovatelných barev. Po čase její Pantone Color Institute začal každý rok nabízet světu novou barvu roku. Patrně si vzpomenete, že vloni šlo o nepřehlédnutelnou modrou s červenými podtóny Veri Peri a v trendu výrazných barev pokračuje i letos. Karmínově červená Viva Magenta se nechala inspirovat košenilou, což je jedno z nejcennějších přírodních barviv. Získává se z vysušených těl červců nopálových, malinkatých broučků sajících šťávu opuncií.

S nápadnou a energickou barvou se však musí umět zacházet. Kdo se chce doma více odvázat, nebude chybovat výběrem karmínového sedacího nábytku, který vynikne na pozadí nude barvy (něco mezi tělovou a béžovou). Co naopak raději nedělat? Opravdu výrazná barva použitá na větších plochách nechce v místnosti další barevně kontrastní konkurenci. A pokud byste se rádi vyspali, do ložnice s Viva Magentou raději vůbec nepočítejte.

Jako obilí

U každé trendy barvy doporučujeme: představte si ji ve spojení s dalšími barvami v konkrétní místnosti vašeho bytu. Autor: Dulux

Značka Dulux patřící pod AkzoNobel představila v České republice svou barvu roku letos v lednu a pojmenovala ji Obilný klas, kdežto v zahraničí se o ní píše už několik měsíců jako o Wild Wonder (divokém zázraku). Nám se zdá trefnější přirovnání k obilí, ale posuďte sami. Jde o úplný opak karmínově červené, což má zase jiná plus. Barvu Obilný klas můžete použít na velkých plochách a patrně nikdy se vám nepřejí. Na jejím pozadí či v kombinaci s ní mají šanci vyniknout i další barvy, aniž by se navzájem tloukly.

Dulux nabízí čtyři barevné palety, vybírejte. První paleta se označuje jako Sklizeň a jde o velice příjemnou, byť nenápadnou kombinaci světlých tónů. Druhá skupina doplňujících barev označená jako Rovnováha evokuje mořské pobřeží a spojuje barvy teplé a studené. Další barevná paleta Bujná vegetace sází na přidání uklidňující zelené a jiných odstínů včetně cihlové. A nejživější je čtvrtá paleta Rozkvetlá louka, v níž najdete dokonce i růžovou.

Ani ryba, ani rak

Globální výrobce barev a nátěrových hmot PPG, založený v roce 1883 v Pittsburghu, vyhlásil pro letošní rok poutavou barvu Vining Ivy. Potěší všechny, kdo mají rádi modrou a zelenou, ale nedokážou se rozhodnout, které dát přednost. Sytá modrozelená je výrazná a přitom uklidňující. Jde o povolené „sedativum“, jako kdybyste se ponořili do hluboké vody a jen se jí nechali unášet. Zkuste k ní přidat zemité tóny hnědé nebo rezavě oranžové, jinou náladu zase vyvolá doplnění o decentní růžovou, případně broskvovou. Ale může jít rovněž o odstín hořčice, ostružiny nebo třeba skořice. Dojem luxusu navodí zlaté akcenty.

Další možnosti

Sherwin-Williams nabízí barvu Redend Point, která je založená na béžovém základu a doplněná růžovočervným podtónem. Ani v tomto případě nemusíte složitě dohledávat další odstíny, abyste dosáhli souladu, od toho slouží doporučená barevná paleta. Je nádherně vyvážená, všechny barvy spolu ladí jako profesionálně zahraná symfonie. A kdyby na vás byla Redend Point přece jen poněkud výrazná, výrobce nabízí několik jejích světlejších verzí.

Svým způsobem překvapující je barva roku společnosti Behr. Jmenuje se Blank Canvas (prázdné plátno) a jde o bílou barvu nepatrně „ohřátou“ teplými krémovými podtóny.

Naopak Benjamin Moore přichází s Raspberry Blush, živou a pozitivně působící červeno-oranžovou barvou. Ale když ji označíme jako korálovou s růžovým nádechem, neuděláme chybu. U této „malinové tvářenky“ je víc než zajímavá doprovodná paleta poměrně kontrastních barev. Asi proto, aby si na své přišel každý.

Zdroj: Dulux, Pantone, PPG, Sherwin-Williams, Behr, Benjamin Moore