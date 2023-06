Zdroj: shutterstock

Jak každý kuchař ví, bazalka je víc než jen doplněk do vašeho salátu caprese. Je to důkaz vašeho zahradnického umu a test vaší trpělivosti. Jak tedy vypěstovat bazalku, která překoná všechny ostatní? Jak se vyhnout obávaným chybám, které by mohly vaši malou rostlinku přivést na pokraj smrti? Připravte se, jdeme na to!

Jak bazalku pěstovat? Podívejte se:

Vypěstovat bazalku není procházka růžovým sadem

Tato malá rostlinka má své nároky a nebojí se je vám dát najevo. Jednou z nejčastějších chyb, které můžeme udělat, je přelití. Ano, bazalka miluje vodu, ale v příliš velkém množství se jí nelíbí. Přirovnám to k mému oblíbenému punčovému řezu - je sice výborný, ale pokud ho budu jíst na kilogramy, pocítím ho a přejí se mi. Bazalka potřebuje vlhkou, ale ne zaplavenou půdu. Příliš mnoho vody a bazalka skončí jako Titanic - na dně.

Další věc, kterou bazalka miluje, je slunce. Pokud bazalce nedopřejete dostatek světla, začne ztrácet sílu. Bez slunce se nikdy nedostane na vrchol svého mohutného zeleného výkonu. Pokud jí tedy chybí slunce, můžete se s ní rozloučit.

Poslední, ale rozhodně ne nejméně důležitá chyba je špatná půda. Bazalka je trochu jako princezna na hrášku, potřebuje tu nejlepší půdu, aby byla šťastná. Pokud jí dáte půdu chudou, neschopnou udržet vodu a živiny, bazalka vám to dá najevo. Její listy začnou vypadat smutně a bez života.



Věděli jste, že bazalka má své kořeny v Indii?

Zvláštní, že? Protože dnes je považována za jednu z klíčových ingrediencí italské kuchyně. Ano, je to skutečný kulturní chameleon! Má také silné antioxidační vlastnosti a v medicíně se používá pro své protizánětlivé a antibakteriální účinky. Bazalka tak není jen voňavá rostlinka, ale i přírodní lék, který může posílit zdraví a zlepšit kvalitu našeho života.

Zdroj: sacla.co.uk, savvygardening.com